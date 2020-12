Bob Dylan prodao sve svoje pjesme za više od 300 milijuna dolara

Ugovor se odnosi na autorska prava više od 600 pjesama iz Dylanove karijere, uključujući "Blowin' In The Wind", "The Times They Are a-Changin'", "Like A Rolling Stone", "Lay Lady Lay" i "Forever Young", priopćio je Universal Music.

Tvrtka nije objavila financijske pojedinosti kupnje 'prava na Dylana', ali Financial Times piše da se radi o "deveteroznamenkastom broju". The New York Times procijenio je da se radi o više od 300 milijuna dolara.

"Ovo je najvažniji ugovor u glazbenom izdavaštvu u ovom stoljeću i jedan od najvažnijih u povijesti", tvrdi Universal.

Dylan, čija karijera traje 60 godina, prodao je 125 milijuna nosača zvuka u svijetu.

Njegove pjesme, među kojima su neke od najpopularnijih uopće, redovno se pojavljuju u filmovima i oglasima i desetljećima nakon što su objavljene. A usto ih često obrađuju i izvode drugi umjetnici što donosi goleme prihode od tantijema.

Dylan je 2016. osvojio Nobelovu nagradu za književnost "za stvaranje novog poetskog izražaja u okviru velike američke glazbene tradicije".

"Povlastica je i odgovornost raspolagati opusom jednog od najvećih kantautora svih vremena čija se kulturna vrijednost ne može precijeniti", rekla je Jody Gerson, izvršna direktorica Universal Musica.

Dylan je u lipnju ove godine objavio svoj prvi album originalnih pjesama u osam godina. "Rough and Rowdy Ways" njegov je 39. studijski album, objavljen 58 godina nakon prvog. Među deset pjesama je i 17-minutna balada o ubojstvu Johna F. Kennedyja. Časopis Rolling Stone napisao je da se radi o "apsolutnom klasiku".