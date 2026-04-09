Proljetno Žarište

Mimika Orchestra u zagrebačkom Vintageu predstavlja album Medzotermina

VL
Autor
Vecernji.hr
09.04.2026.
u 12:50

Žarište, koncertni program Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, ovog proljeća je na turneji zagrebačkim klubovima.

Do 9. svibnja u Katranu, Vintageu, Tvornici Kulture i Močvari nastupa dvadesetak istaknutih kantautora/ica i bendova domaće i regionalne scene. Raskošni i slojeviti koncert Mimika Orchestra, jednog od najupečatljivijih jazz-world projekata na domaćoj i regionalnoj sceni, uveličat će nedjelju 12. travnja u Vintageu.

Mimika Orchestra predstavlja album Medzotermina, svoje peto studijsko izdanje, u kojem se suvremeni jazz isprepliće s balkanskim i svjetskim glazbenim tradicijama. Ansambl, osnovan 2010. godine u Londonu, danas djeluje iz Zagreba pod vodstvom skladatelja i dirigenta Maka Murtića, a prepoznatljiv je po filmski oblikovanom zvuku i bogatim orkestracijama.

Album Medzotermina, sniman većim dijelom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, donosi devet autorskih skladbi i tematski zaokružuje trilogiju započetu izdanjima Divinities of the Earth and the Waters i Altur Mur. Među skladbama je i Pustoš, koja simbolički zatvara album postapokaliptičnom slikom svijeta narušenih odnosa i vrijednosti.

Ulaznice po cijeni pretprodajnoj cijeni od 20 eura mogu se kupiti preko CoreEvent platforme. Na dan koncerta iznosit će 25 eura.

Među izvođačima proljetne turneje Žarišta su i: Džipsii, Oxajo, Sacher, Marisol, Pendrek, Idu Hobiti, ZHIVA, Ether i drugi.

Sve ulaznice Žarište proljetna turneja 2026: https://bit.ly/ZaristeTour

Organizator programa je Ustanova Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Medijski partneri Žarište proljetna turneja 2026. su Glazba.hr i Radio Student.

Mimika Orchestra Mak Murtić Močvara vintage koncert žarište

