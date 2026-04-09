Preminuo pionir snimanja divljine: Pronašli su ga u prirodi okruženog prijateljima

Uvaženi snimatelj divljih životinja Doug Allan preminuo je u 74. godini života, tijekom planinarenja u Nepalu.

Njegova agencija, Jo Sarsby Management, potvrdila je tužnu vijest, navodeći da je umro "uronjen u prirodu i okružen prijateljima". Opisali su ga kao "istinskog pionira" snimanja divljine, čovjeka koji je bio glavni snimatelj na nizu kultnih BBC-jevih serijala, uključujući "Planet Zemlja", "Smrznuti planet" i "Plavi planet", gdje je često surađivao sa Sir Davidom Attenboroughom.

Njegov rad donio mu je svjetsku slavu i brojna priznanja, uključujući osam nagrada Emmy i pet nagrada BAFTA. Zbog svog doprinosa medijima i podizanju svijesti o okolišu, 2024. godine odlikovan je Redom Britanskog Carstva (OBE). Uz to, primio je i dvije Polarne medalje za svoj opsežan istraživački i snimateljski rad na Arktiku i Antarktici. Sam Attenborough jednom je za njega rekao: "Snimatelji rijetko dolaze tako posebni kao Doug Allan", čime je najbolje opisao njegov status u profesiji.

Njegova agencija odala mu je počast dirljivim riječima. "Kao istinski pionir snimanja divljih životinja, Doug je zabilježio neke od najspektakularnijih i najintimnijih trenutaka u svijetu prirode. Doug za sobom ostavlja vizualno nasljeđe kojem se malo tko može približiti. Njegov rad približio je publiku čudima našeg planeta, potičući strahopoštovanje, razumijevanje i duboko poštovanje", stoji u njihovoj izjavi za medije.

Dodali su kako će ga pamtiti po njegovoj nezaboravnoj dobroti i izvanrednom talentu. "Bila nam je čast i privilegija predstavljati Douga kao njegovog agenta i poznavati ga kao prijatelja više od 30 godina. Bio je pravi gospodin i duboko će nam nedostajati. Naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima, kolegama iz industrije i brojnim ljudima diljem svijeta koji su se divili njegovom radu", zaključili su.

Allan, rodom iz Dunfermlinea u Škotskoj, diplomirao je morsku biologiju na Sveučilištu Stirling 1973. godine. Prije nego što je postao snimatelj, radio je kao profesionalni ronilac i lovac na bisere, a 1976. postao je istraživački ronilac na postaji Britanskog antarktičkog istraživanja na otoku Signy. Upravo je ondje, u ekstremnim uvjetima, razvio svoj interes za snimanje, koji će mu kasnije definirati život.

Prethodno je opisao kako ga je slučajan susret sa Sir Davidom Attenboroughom 1981. godine potaknuo da postane snimatelj divljih životinja. "David se pojavio u našoj bazi s malom filmskom ekipom. Pomagao sam mu nekoliko dana i doslovno na kraju ta dva dana pogledao sam snimatelja i pomislio: 'Znaš, ti radiš sve stvari koje ja volim raditi', prisjetio se Allan u jednom intervjuu.

Taj susret bio je prekretnica. "Na sljedećem putovanju na Antarktiku kupio sam 16-milimetarsku filmsku kameru i, u divnoj naivnosti mladosti, otišao snimiti carske pingvine. Kada sam se vratio, prodao sam snimku BBC-ju. Tu je sve počelo", objasnio je Allan početak svoje legendarne karijere koja je zauvijek promijenila način na koji svijet doživljava prirodu.