Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u četvrtak je nakon sjednice Vlade poručila da se zaštićena kulturna dobra treba štititi, čuvati i obnavljati sukladno konzervatorskim smjernicama te da bi prejudiciranje stavova stručnjaka vezano za stadion Poljud bilo neozbiljno i kršilo zakon.

Upitana o tematskoj sjednici u Splitu vezanoj uz stanje stadiona Poljud, ministrica je kazala da nije pratila zbivanja tamo jer je sudjelovala na sjednici Vlade, ali je ponovila načelni stav Ministarstva. "Svako kulturno dobro, bez obzira o kojem se kulturnom dobru radi i iz kojeg razdoblja datira, ako je zaštićeno kao kulturno dobro treba ga štititi, čuvati i obnavljati sukladno konzervatorskim smjernicama", rekla je.

Istaknula je i da se nakon potresa u pojedinim slučajevima odlučivalo o konstrukcijskim zahvatima ili mogućem uklanjanju objekata, ali isključivo na temelju stručnih analiza.

"Onaj tko je vlasnik kulturnog dobra mora naručiti takve analize i nakon što su te analize prezentirane tom vlasniku i nakon što taj vlasnik donese svoje odluke i smjer kojim bi se dalje odnosio prema tom kulturnom dobru, onda se obraća Ministarstvu kulture i medija", pojasnila je.

"Bilo kakvo licitiranje bilo kakvim odlukama u ovom trenutku ili prejudiciranje stavova stručnjaka bilo bi neozbiljno i bilo bi u suprotnosti sa zakonom", poručila je.