Biografija Woodyja Allena aktivirala priču da je seksualno zlostavljao kćer

Ronan Farrow, sin Woodyja Allena, oštro je kritizirao najavu izdavačke kuće Hachette o skorom objavljivanju memoara njegova oca i američkog redatelja, kazavši da više neće raditi za istu izdavačku kuću te da je kani napustiti.

Ronan, kojemu je Hachette u listopadu prošle godine objavio knjigu 'Catch and Kill', rekao je da ga je "razočaralo" saznanje o tomu da izdavačka tvrtka namjerava objaviti Allenovu autobiografiju.

U svojoj je knjizi iznio podatke do kojih je došao istražujući optužbe za spolna zlostavljanja što ih je počinio američki filmski producent Harvey Weinstein.

"Hachette nije provjerio sadržaj ove knjige", smatra Allenov sin koji se odavno distancirao od oca. Dodaje kako izdavač nije kontaktirao njegovu sestru Dylan da bi usporedio Allenovu i njezinu verziju priče, što je za njega "nekritičan izostanak profesionalizma".

Njegova sestra Dylan, usvojena kći Mije Farrow i Woodyja Allena, koja tvrdi da ju je redatelj zlostavljao 1992. kad je imala samo sedam godina, odluku Hachettea nazvala je "duboko uznemirujućom" i "izdajničkom".

"To upućuje na izostanak etičnosti i suosjećanja za žrtve spolnih napada", komentirao je Ronan Farrow.

Otkako je u listopadu 2017. pokrenut pokret #MeToo ni Woody Allen nije pošteđen optužbi za spolno zlostavljanje.

Dylan Farrow, koja danas ima 34 godine, godine 2014. je ponovila optužbu protiv Allena, što je njezina posvojitelja potaknulo da je još jedanput opovrgne.

No izdavačka kuća brani svoju odluku o objavi Allenovih memoara pod nazivom 'A propos of Nothing'.

"Ne dopuštamo da se bilo tko miješa u naš izdavački program", bio je jasan izvršni direktor američkog ogranka francuske izdavačke kuće, Michael Pietsch.

Izdavač Grand Central Publishing, američka podružnica Hachettea, u ponedjeljak je, na iznenađenje mnogih, objavio da raspolaže pravom na objavu memoara njujorškog redatelja te da će se knjiga na policama knjižara naći 7. travnja.

Hachette je objavio da je riječ o "sveobuhvatnom prikazu života Woodyja Allena, kako privatnog tako i profesionalnog".