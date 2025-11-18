Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO 200 fotografija užasa: Pogledajte kako je u plamenu nestao Vjesnikov neboder
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Vlasnik Laganini FM-a za Večernji list: 'Naš je kat upravo počeo gorjeti. Noć je bila grozna...'
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
FOTO Vatrogasci objavili dramatične fotografije gašenja iznutra: 'Požar se proširio na sve katove, morali smo hitno napustiti objekt'
Poslušaj
Prijavi grešku
pop-up izdanje

'Best of the Best' Festivala tolerancije u Zagreb i Karlovac donosi najvažnije filmske glasove godine

"Mlade majke"
Festival tolerancije
VL
Autor
Hina
18.11.2025.
u 11:18

U Dokukinu KIC 22. i 23. studenog bit će prikazana četiri snažna filma o ljudskom dostojanstvu, sjećanju, identitetu i nadi: "Mlade majke" braće Jean-Pierrea i Luca Dardennea, "Na domaćem terenu" Lidije Zelović, "Od nulte točke" skupine mladih autora iz Gaze te "Nestanak Josefa Mengelea" Kirilla Serebrennikova. Nakon zagrebačkog izdanja Festival gostuje u Karlovcu, u kinu Edison, a ulaz na sve projekcije i rasprave je besplatan

Festival tolerancije imat će 22. i 23. studenog u zagrebačkom Dokukinu KIC pop-up izdanje "Best of the Best", s izborom nagrađivanih svjetskih filmova s ovogodišnjeg izdanja festivala održanog u Zadru. Posebno kurirani program, koji su selektirali Snježana Tribuson i Boško Picula, okuplja četiri snažna filma o ljudskom dostojanstvu, sjećanju, identitetu i nadi, stoji u najavi organizatora. 

Program u subotu, 22. studenoga otvara film "Mlade majke" braće Jean-Pierrea i Luca Dardennea, topla i empatična priča u prihvatilištu za mlade majke, o pet tinejdžerica prisiljenih da prerano zakorače u život odraslih. Premijerno je prikazan u Cannesu, gdje je dobio nagradu za najbolji scenarij te Nagradu Ekumenskog žirija, a osvojio je i Nagradu publike na Festivalu tolerancije u Zadru. 

Isti dan prikazuje se i film "Na domaćem terenu" redateljice Lidije Zelović, koja u osobnom filmskom eseju preispituje pojam doma i pripadnosti kroz priču o obitelji koja je devedesetih pobjegla iz ratom razorenog Sarajeva i pronašla novi život u Nizozemskoj. Spajajući osobne arhive, obiteljske razgovore i suvremene prizore, autorica gradi, kako se navodi, duhovit, emotivan i duboko iskren portret života između dvije zemlje. Film, prikazan na IDFA-i i ZagrebDoxu, na zadarskom je izdanju festivala također bio među najgledanijima. Nakon projekcije održat će se Tolerance Talk, razgovor uz podršku UNHCR-a Hrvatska, posvećen identitetu, migracijama i potrazi za domom u današnjoj Europi.

Nedjeljni program, 23. studenoga, započinje filmom "Od nulte točke" skupine mladih autora iz Gaze pod umjetničkim vodstvom renomiranog redatelja Rashida Masharawija, dobitnika UNESCO-ove medalje Fellini. Film okuplja 22 kratkometražna rada koji kroz različite žanrove prikazuju svakodnevicu života u Gazi. Projekt je prikazan na festivalima u Amanu, Torontu i Melbourneu te je uvršten na Oscar shortlistu za najbolji međunarodni film.

Program će zaključiti film "Nestanak Josefa Mengelea" Kirilla Serebrennikova, provokativna crno-bijela drama o bijegu zloglasnog nacističkog liječnika iz Auschwitza. Snimljen prema romanu Oliviera Gueza, dobitniku prestižne francuske nagrade Prix Renaudot, film rekonstruira mrežu laži i iluzija čovjeka koji pokušava pobjeći od vlastite povijesti, ističe se.

Direktorica festivala Nataša Popović rekla je kako ti filmovi ne traže spektakl, nego iskrenost te podsjećaju da je empatija, i na ekranu i u životu, čin hrabrosti te otvaraju upravo one razgovore koje društvo danas najviše treba. "Naša misija je dijalog i zato već deset godina Tolerance Talk rasprave razvijaju dijalog koji film pokreće – otvoreno, hrabro i u razgovoru s publikom. 'Best of the Best' donosi najvažnije filmske glasove godine, a pop-up koncept nam omogućuje da ih podijelimo s publikom diljem Hrvatske – od Zadra i Zagreba do Karlovca", dodala je. 

Nakon zagrebačkog izdanja Festival gostuje u Karlovcu, 10. prosinca u kinu Edison, s posebnim programom posvećenim mladima. Ulaz na sve projekcije i rasprave je besplatan.

Ključne riječi
kultura Best of the best Kino Edison Dokukino KIC Festival tolerancije film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Gledali smo 'GLAS HIND RAJAB' na ZFF-u

Dijete satima moli pomoć za spas života, a pomoć ne dolazi. Ovaj film je spomenik sumraku čovječnosti

Fillm tuniske redateljice Kaouther Ben Hanie snimljen je po istinitom događaju koji se dogodio 29. siječnja 2024. kada su volonteri Crvenog polumjeseca u Palestini primili poziv za hitnu pomoć. S druge strane telefonske linije bila je petogodišnja djevojčica koja je ostala zarobljena u automobilu, na koji je, kako će se ispostaviti kasnije, izraelska vojska ispalila 335 hitaca. S njom u automobilu bili su njezin ujak i ujna i njihovo četvero djece i svi su ubijeni u napadu izraelske vojske

Učitaj još

Kupnja