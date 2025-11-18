'Best of the Best' Festivala tolerancije u Zagreb i Karlovac donosi najvažnije filmske glasove godine

Festival tolerancije imat će 22. i 23. studenog u zagrebačkom Dokukinu KIC pop-up izdanje "Best of the Best", s izborom nagrađivanih svjetskih filmova s ovogodišnjeg izdanja festivala održanog u Zadru. Posebno kurirani program, koji su selektirali Snježana Tribuson i Boško Picula, okuplja četiri snažna filma o ljudskom dostojanstvu, sjećanju, identitetu i nadi, stoji u najavi organizatora.

Program u subotu, 22. studenoga otvara film "Mlade majke" braće Jean-Pierrea i Luca Dardennea, topla i empatična priča u prihvatilištu za mlade majke, o pet tinejdžerica prisiljenih da prerano zakorače u život odraslih. Premijerno je prikazan u Cannesu, gdje je dobio nagradu za najbolji scenarij te Nagradu Ekumenskog žirija, a osvojio je i Nagradu publike na Festivalu tolerancije u Zadru.

Isti dan prikazuje se i film "Na domaćem terenu" redateljice Lidije Zelović, koja u osobnom filmskom eseju preispituje pojam doma i pripadnosti kroz priču o obitelji koja je devedesetih pobjegla iz ratom razorenog Sarajeva i pronašla novi život u Nizozemskoj. Spajajući osobne arhive, obiteljske razgovore i suvremene prizore, autorica gradi, kako se navodi, duhovit, emotivan i duboko iskren portret života između dvije zemlje. Film, prikazan na IDFA-i i ZagrebDoxu, na zadarskom je izdanju festivala također bio među najgledanijima. Nakon projekcije održat će se Tolerance Talk, razgovor uz podršku UNHCR-a Hrvatska, posvećen identitetu, migracijama i potrazi za domom u današnjoj Europi.

Nedjeljni program, 23. studenoga, započinje filmom "Od nulte točke" skupine mladih autora iz Gaze pod umjetničkim vodstvom renomiranog redatelja Rashida Masharawija, dobitnika UNESCO-ove medalje Fellini. Film okuplja 22 kratkometražna rada koji kroz različite žanrove prikazuju svakodnevicu života u Gazi. Projekt je prikazan na festivalima u Amanu, Torontu i Melbourneu te je uvršten na Oscar shortlistu za najbolji međunarodni film.

Program će zaključiti film "Nestanak Josefa Mengelea" Kirilla Serebrennikova, provokativna crno-bijela drama o bijegu zloglasnog nacističkog liječnika iz Auschwitza. Snimljen prema romanu Oliviera Gueza, dobitniku prestižne francuske nagrade Prix Renaudot, film rekonstruira mrežu laži i iluzija čovjeka koji pokušava pobjeći od vlastite povijesti, ističe se.

Direktorica festivala Nataša Popović rekla je kako ti filmovi ne traže spektakl, nego iskrenost te podsjećaju da je empatija, i na ekranu i u životu, čin hrabrosti te otvaraju upravo one razgovore koje društvo danas najviše treba. "Naša misija je dijalog i zato već deset godina Tolerance Talk rasprave razvijaju dijalog koji film pokreće – otvoreno, hrabro i u razgovoru s publikom. 'Best of the Best' donosi najvažnije filmske glasove godine, a pop-up koncept nam omogućuje da ih podijelimo s publikom diljem Hrvatske – od Zadra i Zagreba do Karlovca", dodala je.

Nakon zagrebačkog izdanja Festival gostuje u Karlovcu, 10. prosinca u kinu Edison, s posebnim programom posvećenim mladima. Ulaz na sve projekcije i rasprave je besplatan.