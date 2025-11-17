Autor svjetskih bestselera o Velikom Pandi i Sićušnom Zmaju ponovno je u Hrvatskoj

Britanski pisac James Norbury, autor knjige "Veliki Panda i Sićušni Zmaj" poznat po jednostavnom i dirljivom načinu pripovijedanja, predstavit će novu knjigu "Predivan svijet" u Zagrebu i Osijeku 20. i 21. studenoga. Zagrebačka promocija knjige ovog umjetnika, ilustratora i pisca održat će se u novootvorenoj knjižari Hoću knjigu u Centru Kaptol u četvrtak, 20. studenoga u 18 sati, a osječka dan kasnije, u petak, 21. studenoga bit će u Knjižari Nova, također u 18 sati.

U novoj knjizi, "Predivan svijet", nastavlja putovanje Velikog Pande i Sićušnog Zmaja te priča meditativnu priču o prijateljstvu, smislu i pronalasku mira u nesigurnom svijetu. Ilustracije i poruke knjige protkane su jednostavnošću i mudrošću koja nadahnjuje čitatelje svih generacija, pozivajući na suosjećanje, strpljenje i svjesnost, kaže se u priopćenju organizatora i nakladnika, Stilus knjige.

Norbury stiže nakon što je dobio međunarodnu nagradu "Honorary Central European" Central European Foruma u Bratislavi, čija je ovogodišnja tema "slobodna volja", a autorova poruka empatije i unutarnjeg mira savršeno se uklapa u rasprave o ljudskosti i tehnologiji u vremenu umjetne inteligencije. Ova nagrada dodjeljuje se autorima čije je djelo "dirnulo duboku žicu u srednjoeuropskoj zajednici", a organizatori Foruma istaknuli su da Norburyjeve knjige pomažu u trenucima krize - od čitanja njegovih dijaloga u bolnicama, do rada s mladima u marginaliziranim zajednicama. Spoj zen-filozofije, poetskog minimalizma i toplih ilustracija čini Norburyja autorom koji, kako je zapisano u obrazloženju nagrade, "u kaotičnom vremenu donosi rijedak trenutak tišine i povezanosti".

Norburyjeva djela, među kojima su "Veliki Panda i Sićušni Zmaj", "Putovanje Velikog Pande i Sićušnog Zmaja", "Mačak koji je poučavao zen", "Tragom Mjeseca" i "Predivan svijet", objavljena su u izdanju nakladničke kuće Stilus knjiga. Njegove su knjige svjetski bestseleri, prevedene na više od trideset jezika, a diljem svijeta prodane su u milijunskim nakladama.