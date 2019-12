Banksyjev grafit vandaliziran nakon samo dva dana

Ulični umjetnik Banksy preko vikenda naslikao je svoj najnoviji mural na ulicama Birminghama. Banksy, inače poznat po socijalno angažiranim grafitima, na zidu je naslikao dva soba koji izgledaju kao da vuku uličnu klupu te na Instagramu objavio video beskućnika koji na klupi spava, aludirajući tako na saonice Djeda Božićnjaka koje vuku sobovi.

Ispod videa napisao je: "Bog blagoslovio Birmingham. U 20 minuta koliko smo snimali Ryana na ovoj klupi, prolaznici su mu dali topli napitak, dvije čokoladice i upaljač - bez da ih je išta pitao".

No, nepoznati počinitelj u ponedjeljak je na sobove nacrtao crvene noseve, a javnost ima podijeljena mišljenja je li to vandalizam ili samo dobra šala.

Apparently, someone's already painted bright red noses onto the reindeer in #Banksy's latest street art in #Birmingham. Gosh, that didn't take long... 😳 pic.twitter.com/ftmqLSXIwi