Autobiografska priča iz srca Afrike koja će vam se dugo vrzmati po mislima

Jeremiah

Sve je počelo sporadičnim sukobima koji su zatim prerasli u veće nemire, a uskoro je sve eskaliralo u veliki, pogubni, rasistički rat. Crnci i bijelci krenuli su jedni na druge i Sjedinjene Američke Države su konačno uništile same sebe. Zemlja je bačena tri stotine godina unatrag, a preostalih desetak milijuna ljudi nakon rata pokušava se organizirati kako bi preživjeli kaos i bezakonje koje je zavladalo. To je svijet u kojem se Jeremiah i njegov prijatelj Kurdy Malloy bore za opstanak.

Hermann Huppen je jedan od najslavnijih belgijskih strip-crtača koji se na početku karijere probio u prvu ligu crtajući serijale Comanche i Bernard Prince prema Gregovim scenarijima, a onda je 1977. stekao svjetsku slavu s Jeremiahom, svojim prvim samostalnim serijalom koji crta i dandanas. Jeremiah je neosporni klasik francuskog stripa, legendarni serijal koji se ističe kvalitetnim scenarijima i fenomenalnim crtežom, pogotovo u prvih petnaestak albuma. Kasnije je, neizbježno, došlo do određenog pada u scenariju, Hermann je promijenio stil prešavši na slikarsku tehniku direktnog kolora, ali majstor je uvijek majstor, i dalje je to dobar strip. Objavljeno je ukupno 38 epizoda, a Strip-agent je do sada objavio 11 integrala od po 3 epizode. Ako se dosad niste upoznali s njim, evo vam prave prilike za to!.

Strip-agent Integrali 8 - 11

212 x 282 mm, tvrdi uvez

144 stranice, 160 kn