Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Gostovanje Ansambla LADO u Japanu

Ansambl LADO nastupom na Svjetskoj izložbi EXPO u Osaki predstavio kulturnu baštinu Republike Hrvatske

Foto: promo
1/4
VL
Autor
promo
24.09.2025.
u 11:11

Ansambl LADO svojim je reprezentativnim programima sudjelovao na Svjetskoj izložbi EXPO Osaka 2025. u Japanu. Jedini nacionalni profesionalni folklorni Ansambl nastupio je u Osaki, u sklopu Nacionalnog dana Republike Hrvatske, koji je okupio brojne inozemne posjetitelje, kao i visoki protokol. Nastupima Lada, među ostalim visokim uzvanicima, prisustvovao je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji nije krio oduševljenje Ladovim izvedbama najljepših koreografija i napjeva iz bogate riznice naše kulturne baštine.

LADO je na EXPO Osaka 2025. prezentirao najljepše od hrvatske glazbene i plesne tradicije, djelima koja predstavljaju zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu koja se nalazi na listama UNESCO-a. LADO je na pozornici EXPO Festival Stationa pred prepunom dvoranom izveo plesni koncert 20. rujna, koji je bio popraćen ovacijama. Nakon koncerta, u dvorani Commons C, gdje se nalazi Hrvatski paviljon, uslijedila je Prezentacija tradicijskih glazbala i prateći koncert Orkestra Ansambla LADO. Prezentacija je predstavila bogat opus hrvatske glazbene riznice Lada. Na svečanoj ceremoniji otvorenja Nacionalnog dana Republike Hrvatske, u National Ray Gardenu Hallu, nakon izvedbe The Kwansei Gakuin University Choira, 21. rujna, uzvanici i posjetitelji uživali su u plesnom koncertu Ansambla, koji je japanskoj publici donio remek djela hrvatske folklorne umjetnosti, poput Valpovačkog kola, Prigorskih plesova te različitih glazbenih brojeva, uključujući i međimursku popevku “Primem pero”, klapsku pjesmu “Na Ciovu šaldun”, ali i “Zelinskih mužikaša”. Nakon ceremonije otvorenja, plesači pjevači i glazbenici Ansambla LADO, sudjelovali su u svečanom mimohodu, gdje su posjetiteljima izveli najljepša djela hrvatske narodne glazbe, ali i predstavili bogatstvo i šarenilo hrvatskog tradicijskog ruha, čime je ostvarena emotivna spona Lada i publike na Svjetskoj izložbi.

Nastupima i prisutnošću Ansambla LADO na World EXPO Osaka 2025., LADO je obilježio šesto sudjelovanje na ovoj međunarodnoj manifestaciji, gdje kao jedinstveni folklorni ansambl i neizmjerni kulturni ambasador od vlastitog osnutka 1949., pa i u suvremenom dobu, ustraje na jasnoj misiji pozicioniranja Hrvatske na svjetskoj kulturnoj sceni. Nastupi Lada na Svjetskoj izložbi EXPO realizirani su u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske.

Ključne riječi
PR promo

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još