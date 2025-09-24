Ansambl LADO nastupom na Svjetskoj izložbi EXPO u Osaki predstavio kulturnu baštinu Republike Hrvatske

LADO je na EXPO Osaka 2025. prezentirao najljepše od hrvatske glazbene i plesne tradicije, djelima koja predstavljaju zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu koja se nalazi na listama UNESCO-a. LADO je na pozornici EXPO Festival Stationa pred prepunom dvoranom izveo plesni koncert 20. rujna, koji je bio popraćen ovacijama. Nakon koncerta, u dvorani Commons C, gdje se nalazi Hrvatski paviljon, uslijedila je Prezentacija tradicijskih glazbala i prateći koncert Orkestra Ansambla LADO. Prezentacija je predstavila bogat opus hrvatske glazbene riznice Lada. Na svečanoj ceremoniji otvorenja Nacionalnog dana Republike Hrvatske, u National Ray Gardenu Hallu, nakon izvedbe The Kwansei Gakuin University Choira, 21. rujna, uzvanici i posjetitelji uživali su u plesnom koncertu Ansambla, koji je japanskoj publici donio remek djela hrvatske folklorne umjetnosti, poput Valpovačkog kola, Prigorskih plesova te različitih glazbenih brojeva, uključujući i međimursku popevku “Primem pero”, klapsku pjesmu “Na Ciovu šaldun”, ali i “Zelinskih mužikaša”. Nakon ceremonije otvorenja, plesači pjevači i glazbenici Ansambla LADO, sudjelovali su u svečanom mimohodu, gdje su posjetiteljima izveli najljepša djela hrvatske narodne glazbe, ali i predstavili bogatstvo i šarenilo hrvatskog tradicijskog ruha, čime je ostvarena emotivna spona Lada i publike na Svjetskoj izložbi.

Nastupima i prisutnošću Ansambla LADO na World EXPO Osaka 2025., LADO je obilježio šesto sudjelovanje na ovoj međunarodnoj manifestaciji, gdje kao jedinstveni folklorni ansambl i neizmjerni kulturni ambasador od vlastitog osnutka 1949., pa i u suvremenom dobu, ustraje na jasnoj misiji pozicioniranja Hrvatske na svjetskoj kulturnoj sceni. Nastupi Lada na Svjetskoj izložbi EXPO realizirani su u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske.