Zračna luka Nikola Tesla Francuzima za 501 milijun eura

Srbijanska vlada dala je zeleno svjetlo da koncesiju na beogradskoj Zračnoj luci Nikola Tesla dobije francuska tvrtka Vinci Airports nakon što je i stručni tim za dodjelu te koncesije izabrao francusku ponudu.

Vinci Airports je za 25 godine upravljanja Nikolom Teslom ponudio 501 milijuna eura, uz obvezu da će uložiti u taj aerodrom još 732 milijuna eura. Prema pisanju tamošnjih medija godišnja koncesijska naknada iznosit će između pet i 16 milijuna eura.



Za koncesiju na beogradskom aerodromu stigle su četiri ponude, a osim Vincija taj posao su željeli još švicarsko-francuski konzorcij Zürich Airporta i tvrtki Eiffage i Meridiam Eastern Europe Investments, indijsko-grčki konzorcij GMR Infrastructure ltd i Terna te južnokorejsko-tursko-ciparski konzorcij Incheon International Airport Corporation, Yatirimilar ve Islatme, VTB Capital Infrastructure. Natječaj za koncesiju za financiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom Zračne luke Nikola Tesla bio je raspisan u veljači prošle godine, a rok za odluku je prvo bio 25. prosinac no on je dva puta produživan do 5. siječnja. Davanje najvećeg srbijanskog aerodroma u koncesiju tamošnji stručnjaci su kritizirali jer smatraju da je nepotrebno koncesionarima davati tvrtku koja ostvaruje dobit i koja iz vlastitih prihoda može financirati svoj razvoj.

No u Vladi su ustrajali u svojoj odluci uz objašnjenje da je koncesija dobar model da se dodatno unaprijedi i modernizira sam aerodrom. Gotovo istovjetne kritike su bile i u Hrvatskoj kad je odlučeno da u koncesiju ide tadašnja Zračna luka Zagreb koja je u međuvremenu dobila ime po prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. I zagrebački aerodrom je naime poslovao s dobiti i bilo je ideja da novu putnički zgradu izgradi vlastitim sredstvima i kreditom. No ZL Franjo Tuđman je ipak u koncesiji od kraja 2013. godine, a njegovi koncesionari su također francuske tvrtke - Bouygues i Airports de Paris, koje su se za tu koncesiju udružile s još nekoliko partnera u tvrtku Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ).



Francuzi su tu koncesiju dobili također na javnom nadmetanju, a njihova ponuda je bila jedina valjana u drugom krugu. Vinci je inače bio zainteresirana i za koncesiju na zagrebačkom aerodrom no na tom je natječaju ispao već u prvom krugu u kojem se za koncesiju na Plesu javilo 10 tvrtki i konzorcija. U drugi krug je bilo pozvano njih šest. Konačne ponude su poslala samo dva kandidata. Francuzi su se u zagrebačkom slučaju obvezali na investiciju od 331 milijuna eura, a koja je uključivala izgradnju novog putničkog terminala, koji je u međuvremenu i otvoren. Procjenjuje se da će MZLZ za vrijeme 30-godišnje koncesije uplatiti više od 500 milijuna eura koncesijske naknade.

Francuske tvrtke tako će upravljati s dvije najveće zračne luke u regiji. Nikola Tesla od svih aerodroma na prostoru bivše Jugoslavije ima najviše putnika, u 2017. godini preko njega ih je prošlo 5,3 milijuna, što je 8,5 posto više nego godinu dana prije. Franjo Tuđman je pak lani prvi put u svojoj povijesti premašio brojku od tri milijuna putnika u jednoj godini, točnije opslužio ih je 3,09 milijuna što je 11,8 posto više u odnosu na 2016.