Zbog koronakrize eskalirao uvoz krumpira u Hrvatsku

Hrvatska je u prva tri mjeseca ove godine uvezla 16.064 tone svih vrsta krumpira (sjemenskog, mladog i kasnog) u vrijednosti od čak 8,03 milijuna eura, što je gotovo polovica ukupne vrijednosti uvoza za cijelu 2019.

U cijeloj prošloj godini uvezli smo 30.462 t krumpira za 16,68 milijuna eura, što potvrđuje da je zbog koronakrize eksplodirao i uvoz, pokazala je analiza konzultantske tvrtke Smarter, specijalizirane za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

U prva tri ovogodišnja mjeseca najviše je uvezeno sjemenskog krumpira – 8310 t u vrijednosti 5,33 mil. eura, što je količinski više nego što je uvezeno za cijelu 2019., kada je na hrvatsko tržište stiglo 8171 t plaćenih 6,08 mil. eura.

Najviše sjemenskog krumpira u prva je tri mjeseca uvezeno iz Nizozemske, 5441 t za 3,67 mil. eura, dok je 2311 t mladog krumpira vrijednog 756.000 eura najviše došlo iz Egipta. Hrvatska je pak u prva tri mjeseca izvezla 5033 tone krumpira u vrijednosti 1,37 mil. eura.

– Nastavak rasta uvoza svih vrsta krumpira pokazatelj je da su od početka godine tržišni viškovi iz zemalja EU jednim dijelom završili i na našem tržištu. Veliki uvoz sjemenskog krumpira, kojeg Hrvatska nema dovoljno za svoje potrebe, mogao bi biti naznaka da su proizvođači, zbog straha od prekida lanaca opskrbe uslijed koronakrize, posegnuli za uvozom kako bi ga ove godine bilo zasijano više – kažu iz Smartera.

Za sada nije poznato koliko je površina pod krumpirom i kakvi će biti prinosi krumpira koji dozrijeva na jesen. To će ponajviše ovisiti o vremenskim prilikama tijekom lipnja i srpnja. Prosječni prinos posljednjih godina raste, s 15,6 na 19,7 t/ ha. No to je još uvijek malo u odnosu na konkurenciju i RH stavlja u nepovoljan položaj. Usporedbe radi, najveći proizvođači krumpira u EU imaju daleko bolje prinose – Njemačka 42,2, Nizozemska 41,8, Francuska 40,8, Belgija 39,5 t/ha).