Vučković otkrila ambiciozni plan: Do 2030. želimo povećati proizvodnju hrane na 30 milijardi kuna

Projektom “Zeleni plan – prilika za hrvatsko gospodarstvo” započetim prošle godine, Poslovni dnevnik daje doprinos ukazivanju na nužnost promišljanja i provođenja strategija koje za cilj imaju klimatski neutralnu Europsku uniju. Nekoliko je sektora koji u tome imaju ključnu ulogu, a posebno je važan sektor poljoprivrede odnosno osiguravanje i poticanje ekološke proizvodnje i postizanje ciljeva sljedivosti utvrđenih u strategiji “Od polja do stola”.

Sudionike konferencije koja je jučer održana u zagrebačkom Hotelu Sheraton pozdravio je Renato Ivanuš, direktor Večernjeg lista. – Poslovni dnevnik u pandemijskoj je 2020. godini počeo s projektom Zeleni plan u čijem je fokusu promišljanje svih potencijala za jačanje ekološke proizvodnje, a danas ćemo dotaknuti granu koja je uz to iznimno vezana i siguran sam da ćemo čuti koji su naši potencijali i rizici – istaknuo je Renato Ivanuš.

Kroz buduću Strategiju poljoprivrede Hrvatska ima plan da do 2030. godine proizvodi poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 30 milijardi kuna, što je ambiciozan plan, no može biti izvediv ako se iskoriste izvori financiranja za ulaganje u tehnologije, povećanje produktivnosti, jačanja ekološke proizvodnje. Istaknula je to ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Ona se na konferenciji “Zeleni plan u hrvatskoj poljoprivredi” priključila iz ureda u Luksemburgu te u razgovoru s Vladimirom Niševićem, glavnim urednikom Poslovnog dnevnika istaknula kako se “Hrvatska poljoprivreda u koronakrizi odlično snašla i odgovorila na brojne izazove, što potkrepljuju i brojke o rastu proizvodnje za 7 posto u 2020. godini, a brojke koje govore o produktivnosti imaju dvostruk rast 12-16 posto. Na to su djelomice utjecale okolnosti, no i ulaganja u tehnologiju i bolja organizacija poslovanja”. Štoviše podaci za ovu godinu pokazuju čak i zaustavljanje pada u proizvodnji mlijeka.

Produktivnost s 29 na 31%

Ministrica se slaže da poljoprivreda u Hrvatskoj i dalje ima puno problema, od visokog udjela osnovnih poljoprivrednih proizvoda s niskom vrijednošću do visokog vanjskotrgovinskog deficita poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i problema u stočarstvu, mljekarstvu, ribarstvu. Iako je produktivnost porasla s 29 na 31 posto u odnosu na europski prosjek, to su i dalje niske brojke na kojima treba raditi, prije svega kroz jačanje inovacija i tehnologije, udruživanje subjekata. Ciljeve Strategije poljoprivrede ministrica ne smatra previše ambicioznim.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL i28.6.2021.,Zagreb - U Hotelu Sheraton Poslovni dnevnik organizirao je Konferenciju Zeleni plan u hrvatskoj poljoprivredi. photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

– U 2019., Hrvatska je proizvela hranu u vrijednosti od 17,9 milijardi kuna, a prve procjene kažu da će taj iznos u 2021. biti 19,2 milijarde. Konačan cilj Strategije možda jest ambiciozan, no dali smo si u mandatu ove Vlade cilj povećati vrijednost za 30 posto u odnosu na startnu poziciju od 17 milijardi kuna. Zasad vjerujemo da je to izvedivo, i temeljem primjedbi struke u konačnu verziju strategije uveli smo projicirane međurezultate za 2024. i 2027. Dakle, polagat ćemo račune – kaže M. Vučković.

Slaže da je jedan od najvećih izazova za razvoj poljoprivrede prosječna starost proizvođača, koji nisu spremni za modernizaciju i ulaganja.

Potpore ne proizvode hranu

Stoga će se u buduće posebna pažnja dati potpori mlađih proizvođača, za koje se uvode i posebne potpore, gdje ciljaju na gospodarstva čiji nositelji imaju manje od 41 godinu. Vučković je istaknula je da se spremaju velike promjene u sustavu potpora i certifikacije ekološke poljoprivrede, u budućem Akcijskom planu razvoja.

– Čeka nas 5 milijardi eura za razvoj poljoprivrede iz različitih izvora, od europskih fondova do državnog proračuna, i to ćemo morati iskoristiti što bolje. Posebno ćemo ulagati u preradu i stvaranje dodane vrijednosti. Primjerice, raspisat ćemo natječaj za robotizaciju farmi s muznim kravama. Mogu najaviti i izradu novog razvojnog plana za krško područje. Plan nam je digitalizirati sve sustave, uključujući i male OPG-ove. Svjesni smo da će biti teško mijenjati svijest brojnih malih proizvođača, no vjerujemo da će među 110 tisuća OPG-a koji podnose jedinstvene zahtjeve za potpore biti onih koji su spremni na digitalizaciju. Brojni veliki sustavi su u tome mnogo uspješniji, i u tome ih planiramo podržati – istaknula je ministrica Marija Vučković.

Ipak, ministrica ističe kako ne mogu same potpore proizvoditi hranu. – Osnovni resursi u poljoprivredi su čovjek i zemlja, a ne potpore, i zato će jako važne za budućnost biti izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, u kojem predlažemo sustav bodovanja u obradi natječaja, s čime idemo u javnost sljedeći tjedan – otkrila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Tehnologija je ključna u povratku mladih Naglasci s panela “Izvozni potencijali i podizanje konkurentnosti hrvatskog poljoprivrednog proizvoda”. Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK): – Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, zemlje u okruženju su izuzetno potentna tržišta za naše visokodohodovne proizvode. U Hrvatskoj oko 3,5-4 posto proizvodnje otpada na ekološke proizvode, a svega 1,5 posto prolazi na domaćem tržištu, te je ostatak za izvoz, i tu samo moramo popratiti poduzetnike. Ključno je obrnuti trend da izvozimo žitarice i uljarice, a onda uvozimo kruh – cilj je da sirovine ne izlaze iz zemlje, već da izvozimo proizvode s dodanom vrijednošću. Zvjezdana Blažić, konzultantica: – Mi nikad nećemo biti dostatni za sve vrste proizvoda, no nema razloga da imamo izvozni deficit u svim vrstama hrane. Dobro je stoga da se o ovome počelo pričati na svim razinama. Udruživanjem mali proizvođači, koji su nekada prodavali na malo i najčešće bez računa, moraju sada prikazivati sav promet i često ulaze u porezne škare, što im se ne isplati. Imamo izuzetno mnogo malih proizvođača koji imaju kvalitetan proizvod, no za plasman i konkurentnost potrebno je imati količinu i cijenu. Zato je udruživanje jako važno. Gordan Palić inovator čiji sustav obrade zemlje uz pomoć mehanizacije i robotizacije još nije prepoznat na natječajima za bespovratna sredstva: – Tehnologija je ključna u povratku mladih u poljoprivredu, a mladi bježe sa sela jer im je rad na zemlji težak. Već smo mogli dati našim poljoprivrednicima ovaj alat, no zasad nitko nije prepoznao značaj ove inovacije. Očekujem da ću na kraju vlastitim snagama financirati izradu prototipa i nulte serije, kako bi se stvar pokrenula s mrtve točke. Marina Jurašin, voditeljica Odjela za srednja poduzeća u HBOR-u: – Pratimo i inovatore u svim sektorima pa i poljoprivredi, za koju smo u tri godine odobrili 800 kredita vrijednosti 2,6 milijarde kuna, što je 15 posto ukupne kreditne aktivnosti Banke. Svako ulaganje u infrastrukturu u ruralnim područjima jest pametno ulaganje.