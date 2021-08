'Veliki smo za hrvatske pojmove, a mali za globalne i uživamo u svim novim prilikama na IT “igralištu”

Span, domaća privatna IT kompanija, uskoro će putem javne ponude ponuditi na tržištu 578.200 vlastitih dionica, ili 29,50 posto dionica tvrtke, čime postaje prva hrvatska IT kompanija koja će to napraviti u posljednjih 18 godina.

Usto, Span je proglašen i Microsoftovim partnerom godine u Hrvatskoj, a i jedina je tvrtka koja ima osam Microsoftovih naprednih specijalizacija u nas. Na kraju 2020. ostvario je ukupne poslovne prihode od 613,75 milijuna kuna i rast viši od 30 posto u odnosu na godinu prije. O svemu tome kao i o poslovnim planovima ove zagrebačke tvrtke razgovarali smo sa Sašom Kramarom, članom uprave i direktorom marketinga, prodaje i poslovnog razvoja Spana.



Zbog čega ste sad odlučili izaći na burzu i zbog čega upravo na zagrebačku?

Mislimo da je sada pravi trenutak za takav iskorak, naši su prihodi lani iznosili 613,75 milijuna kuna, a što je 30,1 posto više u odnosu na 2019. U posljednje tri godine bilježimo godišnju stopu rasta prihoda višu od 20 posto, što je dvostruko više od prosjeka IT industrije u Hrvatskoj i taj rast u budućnosti želimo dodatno ubrzati. Stoga je izlistavanje na Zagrebačkoj burzi bilo naš logičan sljedeći korak. Osnovani smo u Hrvatskoj i ovo je mjesto gdje se generiraju naša znanja i razvijaju naše kompetencije. Upravo zato Zagrebačka burza bila je prirodno mjesto gdje ćemo započeti novu eru svoje kompanije, ojačani novim dioničarima i njihovim povjerenjem.

Prije svega računate da će u predstojećem IPO-u sudjelovati zaposlenici tvrtke?

Znanje i kompetencije naših zaposlenika naša su najveća snaga i zahvaljujući pametnim ljudima Span je danas jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima i jedan od najvećih izvoznika. Zato stjecanje dionica, odnosno suvlasništva, želimo ponuditi prvo onima koji su gradili ono što je Span danas. Tako udio u vlasništvu kompanije dajemo u sigurne i pouzdane ruke onima koji dubinski poznaju Span. U okviru internog istraživanja koje smo proveli naši su zaposlenici izrazili želju postati dioničarima Spana i biti dio uspjeha kompanije. To je dodatno potvrdilo da je smjer kojim idemo, a kojim upravo njima želimo dati prvenstvo kupnje dionica, dobar. Osim toga, tijekom tri godine svi zaposlenici koji kupe dionice tvrtke dobit će bonus od 25 posto od kupljenih dionica što je iz perspektive nagrađivanja za zaposlenike vrlo motivirajuće.

Među 500 zaposlenih 300 je certificiranih stručnjaka. Koliko takav kadar zapravo znači na tržištu poslova i novih ugovora?

Nekad je najvažniji faktor privlačenja, a potom i zadržavanja zaposlenika, bila samo i isključivo visina plaće. Danas to nakon određene razine zaista više nije slučaj. Naše ljude motivira znanje, mogućnost učenja, sudjelovanje na atraktivnim projektima i stvaranje novih vrijednosti. Zato puno ulažemo u edukaciju zaposlenika, njihovo usavršavanje i zadovoljstvo na radnom mjestu. Posljedično, prosječno posjeduju četiri certifikata i provedu oko 100 sati godišnje na treninzima i usavršavanjima. Zahvaljujući njima danas smo vodeći stručnjaci za Microsoftove tehnologije i vodeći regionalni Microsoft partner, nosimo priznanje Microsoft Gold Partnera te posjedujemo osam Microsoft Advanced specijalizacija koje potvrđuju duboko poznavanje rješenja koja nudimo. Nedavno priznanje Microsoft partner za 2021. godinu za Hrvatsku, koje nam je dodijeljeno četvrti put, dodatno potvrđuje našu poziciju na tržištu, a nju imamo upravo zahvaljujući našim ljudima.

Span spada u velike tvrtke, ipak, na tržištu radne snage borba je sveprisutna i sve žešća.

Borba za novom radnom snagom je pojavom pandemije i uzletom IT industrije još snažnije došla do izražaja. Dobili smo priliku za novim početkom u kojem svi zajedno uz osobni prosperitet trebamo promišljati i o dobrobiti zajednice. Sličnom logikom trebamo se voditi i kad je riječ o odnosu prema zaposlenicima jer upravo oni imaju moć generiranja ideja i formiranja budućnosti dijeleći te ideje s drugima.

Naše vrijednosti temelje se na znanju, stručnosti te predanosti koje su Spanu donijele uspješan razvoj od IT sistem integratora do ključnog partnera u digitalizaciji privatnog i javnog sektora na regionalnoj i globalnoj razini. Naši ljudi u sebi nose to iskustvo upornog i postupnog rasta, koji se temeljio na učenju, usavršavanju te specifičnoj i danas pomalo zaboravljenoj poslovnoj etici i odgovornosti prema društvu. Istraživanje koje smo proveli među zaposlenicima otkrilo nam je da je zadovoljstvo poslom na iznimno visokoj razini. To nam je potvrdila i visoka stopa zadržavanja zaposlenika u kompaniji, koji je značajno iznad prosjeka za IT industriju.Span, jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija po prihodima i jedan je od najvećih izvoznika, koji 70 posto svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu.

Ukrajina je prije koronakrize bila destinacija u kojoj ste razvijali posao, ali i novačili stručnjake. Je li i kako ova kriza utjecala na poziciju Spana u toj zemlji?

Širenje na Istočnu Europu i Centralnu Aziju smo započeli 2018., i do početka koronakrize se uspjeli tržišno dobro pozicionirati, pogotovo u Ukrajini i Azerbajdžanu. To nam je omogućilo da i u 2020., u Ukrajini nastavimo snažno rasti. Tome najbolje svjedoči i činjenica da nas je Microsoft proglasio “best performing” LSP partnerom za 2020. u Ukrajini. Koronakriza malo je usporila planove za širenje na nova tržišta, ali sada nastavljamo i ulazimo na tržišta još nekih zemalja u tom području.

Imate li u planu i neku akviziciju?

Prilika je za rast puno. Naš portfelj usluga i servisa koje nudimo svojim korisnicima – od upravljanja softverskom imovinom i licenciranja, preko infrastrukturnih usluga s fokusom na poslovanje u oblaku i IT sigurnost, upravljanja i održavanje IT sustava, razvoja softverskih i poslovnih rješenja do rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji – omogućuju nam ozbiljan rast na postojećim tržištima i kod postojećih korisnika. Planiramo se širiti i na nova tržišta, prvenstveno organski, ali u tom kontekstu moguće su i ciljane akvizicije koje bi dodatno ojačale poslovanje i ubrzale rast.

Kako gledate na razvoj branše? Gdje je prilika Hrvatske?

Hrvatski IT na uzlaznoj je putanji posljednjih pet godina. U pandemije IT industrija posebno je došla do izražaja, a 2020., zatvorila je rastom od 11,5 posto. Prilika Hrvatske leži u iskorištavanju postojećih potencijala IT industrije, počevši od područja umjetne inteligencije na koje smo mi zakoračili i koje samo po sebi nosi brojne prilike za napredak. Zalog za budućnost su znanja i kompetencije koje nove generacije hrvatskih IT-jevaca posjeduju. Za iskorištavanje punog potencijala potrebne su velike i snažne IT kompanije koje će moći isporučivati projekte s velikom dodanom vrijednosti. Moramo biti industrija koja će biti u stanju izvoziti gotov proizvod, a ne da se svedemo na industriju koja izvozi radnu snagu.

Rimac automobili i Infobip, dva hrvatska jednoroga na listi su vaših klijenata?

Naša zadaća je stvoriti infrastrukturu drugim kompanijama koja im omogućava uspjeh kod njihovih kupaca. Kad su u pitanju konkretni projekti, korisnici od nas očekuju da budemo diskretni, a sve zbog osjetljivosti takvih projekata. I u Rimcu i u Infobipu radimo na više zahtjevnih infrastrukturnih IT projekata. S Infobipom imamo i partnerski ugovor u sklopu kojeg našim korisnicima nudimo njihova rješenja.