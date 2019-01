Valamar u 2019. traži 1.200 stalnih sezonaca

Velika Valamar Riviera ove će godine u u svojim hotelima, ljetovalištima i kampovima od Istre i Kvarnera do Dubrovnika tijekom špice sezone zapošljavati gotovo 7.000 djelatnika. Uvjete i prednosti rada u svojoj hotelskoj kompaniji predstavit će u petak, 25. siječnja, u Kongresnoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu, od 10 do 15 sati u sklopu sajma Dani poslova u turizmu.

Valamar Riviera zapošljava djelatnike i stručnjake raznih profila. I to od IT stručnjaka, specijalista za marketing, brand management, prodaju, financije, upravljanje investicijskim projektima do zanimanja u operacijama poput konobara, recepcionara i spremačica, te brojne specijaliste kao što su kuhari, slastičari ili sommelieri.

Ta se kompanija, inače, pozicionirala kao poželjan poslodavac u turizmu. Plaće su 27 posto više od prosjeka u turizmu, a kompanija svim zaposlenicima osigurava minimalno 5.000 kuna neto primanja za odrađeni puni fond sati. Uz to, Valamar provodi i 21 program nagrađivanja zaposlenika, nudi redovne stimulacije te osigurava više od 22 sata edukacija i treninga po zaposleniku.

Svim sezoncima koji u Valamarove destinacije dolaze raditi iz drugih dijelova Hrvatske i regije osiguran je smještaj te tri obroka dnevno na teret poslodavca. Sezonski posao u toj kompaniji često je i prvi je korak za stalni cjelogodišnji posao. Valamar za 2019., recimo, nudi 1.200 ugovora za stalnog sezonca te 300 novih ugovora za stalni radni odnos.

Dani turizma su, pak, zajednički projekt Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva turizma, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatske turističke zajednice. Prvi su održani u Osijeku 18. siječnja, a nakon Zagreba održat će se i u Splitu 1. veljače.

