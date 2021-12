U Podravki 1250 kuna dodatne nagrade, u Valamaru 13. plaća

Uprava Podravke donijela je odluku o isplati dodatne nagrade svojim zaposlenicima u iznosu do 1250 kuna, s osnove ostvarenih rezultata poslovanja za prvih jedanaest mjeseci ove godine, priopćili su iz te kompanije. Dodaju kako je ta nagrada, uz nedavno isplaćenih 1500 kuna u povodu božićnih blagdana te 600 kuna za svako dijete do navršene 15. godine koje preko njih ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, zahvala radnicima na predanom radu, pogotovo u izazovnim uvjetima još aktualne pandemije. Podsjećaju kako je uprava Podravke u ožujku ove godine donijela i paket mjera za unapređenje statusa i položaja radnika čija je primjena započela od 1. travnja te je i u tom mjesecu radnicima isplaćena jednokratna nagrada za uspješno poslovanje u iznosu do 1250 kn.

– Navedeni paket mjera obuhvaća nešto više od 3250 radnika, a najveća apsolutna povećanja odnose se na radnike s najnižim primanjima te je u tu svrhu uloženo više od 21 milijun kuna – istaknuli su.

Iz Valamara su pak jučer objavili kako, nakon što su ove jeseni na neodređeno zaposlili 400 djelatnika, u prosincu isplaćuju i 13. plaću i dodatne nagrade – božićnicu, dar djeci, jubilarne nagrade te dar u naravi u sveukupnom iznosu od 5000 do 7800 kn neto koje će primiti više od 2500 djelatnika. Božićnicu će dobiti i više od 2600 stalnih sezonaca i sezonaca u proporcionalnom iznosu ovisno o duljini trajanja ugovora o radu u 2021. godini.