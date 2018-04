Trebaju nam ozbiljni partneri, poput ACI-a ili slične velike kompanije

Jedni na druge moramo se dobro naviknuti

Koje su veličine brodovi koje vaši putnici najčešće traže, po kojoj cijeni i koliko obično ostaju na odmoru?

Brodovi su najčešće srednji ili veliki, to naravno ovisi o veličini grupe, ali i o njihovim posebnim željama. O tome ovisi i cijena. Putnici obično ostaju deset dana do dva tjedna. Ono što je možda posebnost za nas jest činjenica što uvijek pokušavamo uspostaviti dobru suradnju s udruženjima jahtaša. To je i najbolji put da dođete do najkvalitetnije moguće usluge. Upravo zato i dolazimo na CSEBA-inu konferenciju u Dubrovnik. Želimo uspostaviti tako bliske odnose da bismo bili upoznati s trendovima, znanjem i informacijama o najvažnijim hrvatskim destinacijama. Želimo Hrvate uputiti u neke posebnosti kineskih nautičkih turista. Jedni na druge moramo se dobro naviknuti i tad će suradnja biti potpuna.