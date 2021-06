Tražite posao? Zaposlenike trenutno traže Strabag, Auro Domus, NetVision...

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

NetVision d.o.o. zapošljava sistem inženjera/ projektanta sigurnosnih mrežnih rješenja (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 29.6. Od kandidata očekujemo visoku ili višu stručnu spremu tehničkog smjera, otvorenost i spremnost na učenje, sposobnost analitičkog razmišljanja i rješavanja problema, motiviranost, kreativnost, predanost i znatiželju te aktivnu vozačku dozvolu B kategorije. Poslodavac nudi rad s raznolikim i složenim rješenjima s posebnim naglaskom na područje mrežne sigurnosti i nadzora. Aplicirajte.

Falkensteiner zapošljava na poziciji Regional Marketing Lead SEE (m/ž). Mjesto rada je Zadar, a prijave su otvorene do 1.7. Uvjeti su minimalno petogodišnje iskustvo rada na polju marketinga, iskustvo s fokusom na SEE tržište, primarno u Hrvatskoj i Sloveniji. Potrebno je visoko razumijevanje i strast prema turizmu i ugostiteljstvu, kao i snažne komunikacijske i organizacijske vještine. Aplicirajte.

OpenResearch GmbH zapošljava na poziciji Senior Backend Developer (m/ž), Junior Web Frontend Developer (m/ž), Senior Web Frontend Developer (m/ž), Senior C# Developer (m/ž), Senior Mobile (iOS/Android) Developer (m/ž). Lokacije rada su Zagreb, Rijeka i Split, a prijave su otvorene do 10.7. Prijavite se ovdje.

Dupin d.o.o. zapošljava voditelja marketinga (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 23.6. Posao obuhvaća kreativno osmišljavanje i operativno provođenje marketinških strategija, koordiniranje marketinških aktivnosti s ostalim odjelima tvrtke, analizu isplativosti marketinških aktivnosti, osmišljavanje i ažuriranje sadržaja na društvenim mrežama i web stranicama i slično. Od kandidata se očekuju viša ili visoka stručna sprema, minimalno petogodišnje radno iskustvo, iskustvo u vođenju tima, C1 stupanj engleskom jezika te dobro poznavanje gramatike. Prijavite se.

Auro Domus d.o.o. traži glavnog knjigovođu/bilancista (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 23.6. Potrebna je minimalno srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja, poznavanje jednog stranog jezika, minimalno tri godine radnog iskustva na sličnim pozicijama, usmjerenost na visoke standarde u poslu, sklonost timskom radu te visok stupanj odgovornosti, inicijative i energije. Aplicirajte.

Camaloon zapošljava Team Leadera – Sales (m/ž), operatera u proizvodnji (m/ž), specijalista u odjelu za print (m/ž), B2B Sales Specialista (m/ž), Sales Development Representative (m/ž), Customer Sucess Specialist (m/ž). Lokacija rada je Zagreb. Uvjeti su vrsno poznavanje stranih jezika, odlične komunikacijske vještine i sposobnost rješavanja problema, empatija, proaktivnost i prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima. Prijavite se.

Value 4technology s.r.o. zapošljava na poziciji CAD Design Engineer (m/ž). Lokacija rada je Zagreb, a prijave su otvorene do 23.6. Poslodavac nudi rad u stabilnoj češkoj kompaniji sa zagrebačkim uredom, fiksna primanja i varijabilni dio, bonuse, fleksibilne radne sate. Uvjeti su iskustvo sa CAD tehnologijama, a prednosti donose poznavanje Catia V5 ili SolidWorksa te poznavanje programa za dizajn. Prijavite se.

Motus d.o.o. zapošljava specijalista digitalnog marketinga (m/ž) u Zagrebu. Prijave su otvorene do 26.6. Iskustvo rada na news portalima je prednost. Potrebno je napredno poznavanje oglašivačkih Google Ads i SMM platformi, napredno poznavanje alata Google Analytics i MailChimp. Očekuje se osnovno poznavanje rada u WordPressu te odlično znanje engleskog jezika. Poslodavac nudi rad na zanimljivim projektima te usavršavanje na edukacijama. Prijavite se.

Strabag BRVZ d.o.o. zapošljava na pozicijama Senior Beckend/ERP – Developer (m/ž) i Junior Backend/ERP – Developer (m/ž) u Zagrebu. Prijave se zaprimaju do 20.6. Poslodavac očekuje veoma dobro poznavanje engleskog i njemačkog jezika, dobro praktično znanje u programiranju, poznavanje Jave i /ili IBM i RPG i slično. Prijavite se ovdje.

Wyndham Grand Novi Vinodolski Resort traži novo pojačanje na poziciji Human Resources referent/ Referent u odjelu ljudskih potencijala (m/ž). Mjesto rada je Novi Vinodolski, a aplicirati možete do 27.6. Prednost imaju osobe s radnim iskustvom u objektima visoke kategorije te poznavanjem barem dva svjetska jezika. Od kandidata se očekuje viša stručna sprema smjera psihologije, prava ili ekonomije, minimalno tri godine radnog iskustva na poslovima u ljudskim potencijalima te minimalno godinu dana iskustva na rukovodećoj poziciji. Prijavite se.

Sretno kandidatima!

Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.

VIDEO Dvojica Osječana za djecu s teškoćama iz Vukovara biciklom išli do Bruxellesa: "Najlakše je pronaći kome pomoći! Potrebite djece ima koliko hoćete."