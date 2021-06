Nepoznata životna priča Splićanke i svjetske džudo prvakinje: 'Nije mi do slave, dajem instrukcije i čekam posao'

“Svijet voli pobjednike, voli zlatno znamenje, kada si prvi, svega si vrijedan, na tronu može biti samo jedan”. Stih je to iz pjesme skupine Colonia kojom se slavi prvake i koji ovih dana, u punom smislu, proživljava nova svjetska džudaška prvakinja Barbara Matić (70 kg). Ta vrsna 26-godišnja sportašica, koja je i dosad osvajala medalje, ali ne zlatne, nikad se nije susrela s tolikim zanimanjem medija. I u tome se najbolje može primijetiti razlika između tri europske bronce koje je prije osvojila i sadašnjeg svjetskog zlata.

Foto: Vecernji.hr – Znala sam da će biti svega, ali da će toga biti toliko, e to nisam znala i to mi je teži dio priče. Nemam problema s time, nisam tip koji odbija medije, ali nisam ni nametljiva i ako nešto ne moram,

onda neću.

Dečko kao ‘žena nogometaša’

Poznavajući je, Barbi to zasigurno puno manje radi za osobnu slavu, a više za korist svog sporta, posebice jer se za nju, osim medija, zainteresirao i politički establišment.

– Cijeli sam tjedan posvetila medijima i primanjima. Imam puno snimanja pa ću stalno biti na relaciji Split – Zagreb. U utorak me primio i predsjednik Vlade Plenković, i pokazao se znalcem kazavši mi da i njegov sin trenira džudo. Nakon toga sam imala ručak s predsjednikom HOO-a Zlatkom Matešom. U srijedu me pak čeka primanje kod predsjednika Sabora Jandrokovića, dan kasnije primit će me i gradonačelnik Splita Puljak...

Makar to bilo i deklarativno, uvijek je dobro kada se političari, koji odlučuju koliko ćemo kvalitetno živjeti, zanimaju za sportaše. A za Barbaru su ovih dana zainteresirani i brojni magazini, koji je obvezno pitaju i o dečku.

– Nije to tabu-tema. I on je diplomirao elektrotehniku na splitskom FESB-u, na kojem smo se i upoznali. Frano je osam godina trenirao nogomet, a u posljednje vrijeme rekreativno trenira džiju-džicu, pa mi je njegov trener rekao da koji put dođem i na njihov trening da steknem neka nova znanja o borbi u parteru.

Ako na Olimpijskim igrama za suparnicu opet dobijem Yoko Ono, džudašicu slavnog imena, kao u finalu SP-a, da onda ja nju gušim, a ne ona mene.

Kada momak ima djevojku poznatu široj javnosti, gotovo je neizbježno, pogotovo u Splitu, da ga društvo “uhvati u đir”.

– Prijatelji ga već zadirkuju da je “dečko svjetske prvakinje”, a on mi u šali kaže da se osjeća kao “žena nogometaša”. Nešto slično doživljavao je i suprug naše bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kojem su dobacivali “Jakove, izdrži!”, no kao i on, i Frano je to dobro prihvatio pa se i sam sebi ruga.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Kada se Barbara vratila na Pujanke sa svjetskim zlatom, u kući Matićevih potekle su suze radosnice. A posebno je emotivna bila godinu dana mlađa sestra Brigita, negdašnja svjetska juniorska prvakinja i pobjednica Olimpijskih igara mladih, koja je zbog plemenitih razloga, radi majčinstva, odustala od karijere elitne sportašice.

Čeka do Pariza 2024.

– Od trenutka kada sam ušla u finale SP-a tata nije prestao plakati, kao i mama, no sestra je ipak bila najemotivnija. Ona jako dobro zna moju priču i u mojem zlatu vidjela je i dio sebe i zato je još sretnija. Bez obzira na to kako prošla u Tokiju, vratila se s medaljom ili ne, Barbara ne misli odustati od davanja instrukcija iz matematike i fizike.

– To mi je razonoda. Svi kolege s fakulteta već rade, jedino ja još nisam zaposlena pa dajem repeticije da ne bih doma samo ležala da se ne ulijenim.

Što ako nakon ove medijske slave dođe i ponuda za posao u struci?

– Čekat ću do Pariza 2024., ne pojavi li se poslodavac koji bi tolerirao moje izostanke radi odlazaka na pripreme i treninge.