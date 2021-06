Ovo je jako često pitanje na razgovoru za posao, ali mnogi ne znaju što odgovoriti: Evo savjeta

Na razgovoru za novi posao uvijek je prisutna određena doza treme koja utječe i na odgovore koje dajete poslodavcu, pogotovo kada se postavi jedno škakljivo pitanje.



"Jeste li išli na razgovor i u druge tvrtke?", pitanje je koje se čuje na jako puno razgovora, a mnogi baš u tom trenutku zablokiraju ne znajući trebaju li reći istinu, prenosi HuffPost.



Ako vas to pitaju, vrlo vjerojatno imaju želju zaposliti vas, tvrdi Rob Cancilla, stručnjak za pronalazak talenata. "To pitanje je pozitivan znak, zainteresirani su."

Što odgovoriti?

Budite iskreni, jer upravo ta iskrenost može ubrzati postupak razgovora i dovesti do više ponuda za posao. "Ako se tvrtki doista sviđate, onda to može potaknuti poslodavca da vas brže uključe u svoj tim", rekla je Jackie Cuevas, administratorica ljudskih resursa i dala primjer rečenice koju možete reći: "Trenutno sam završio/završila zadnji krug intervjua s tri tvrtke. Rekli su da će se javiti u sljedećih nekoliko tjedana. Ipak, želim da znate da me posao kod vas najviše zanima."



Treba li reći u kojim tvrtkama ste bili na razgovoru? Cancilla kaže da ne, osim ako mislite da bi vas ime tih tvrtki učinilo privlačnijim kandidatom.

