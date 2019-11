'Sretna' kamata svaki 4. mjesec

Kamate na štednju uistinu su niske, no tu i tamo nudi se poneki inovativniji model koji poveća efektivni iznos kamate. Pripremili smo izvadak iz ponude najvećih banaka, iz kojeg se može dobiti slika o stanju na tržištu. Zagrebačka banka drži najveći dio „kolača“, ukupno 27,7 posto depozita na tržištu. Favorit i Favorit oročenu štednju kod njih je moguće ugovoriti u eurima ili kunama, dok je klasična, rentna i otvorena štednja, uz kune i eure, dostupna i u američkim, kanadskim i australskim dolarima te britanskim funtama. Rok oročenja određen je odabirom valute. Tako je za štednju u kunama minimalni rok oročenja 12 mjeseci, za štednju u stranoj valuti 18 mjeseci. Maksimalni rok štednje je 48 ili 60 mjeseci, ovisno o vrsti štednje, a kamatne su stope od 0,02 posto do efektivne kamatne stope od najviše 0,67 posto, s premijom i bonusima.

Kamata i do 3,3 posto

U trenutačno je u ponudi PBZ-a nekoliko modela nenamjenski oročene štednje: klasična Standard štednja ili Premium štednja plus te nekoliko modela otvorene štednje uz mogućnost višekratnih uplata – Perspektiva, e-Perspektiva ili e-Kasica u kunama. Oročena štednja ugovara se uz fiksnu kamatnu stopu te je moguće je ostvariti i dodatnu premiju.

Ovisno o izboru valute (kuna, euro ili američki dolar) moguće je štedjeti na rok od jednog do 84 mjeseca za kune ili jednog do 36 mjeseci za euro ili dolar. Kamatne su stope u rasponu od 0,01 posto do 1,29 posto za kune, do 0,03 posto za eure te do 0,71 posto za dolare. Sberbank nudi Standard štednju s oročenjima od šest do 36 mjeseci u kunama, euru, američkim dolarima i ruskim rubljama. Raspon kamatnih stopa kreće se do 0,4 posto za eure i dolare te do 0,7 posto za kune. IN štednja se ugovara na rok od 12 plus 12 plus 12 mjeseci s opcijom automatskog reoročenja, gdje klijenti prilikom svakog reoročenja dobiju novu uvećanu kamatu. Dostupna je u kunama i eurima.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Za štednju u kunama kamata iznosi 0,5 posto za prvih 12 mjeseci, 0,8 posto za drugih 12 mjeseci te 1,5 posto za trećih 12 mjeseci. Za štednju u eurima kamatne stope iznose 0,1 posto za prvih 12 mjeseci, 0,5 posto za drugih 12 mjeseci te jedan posto za trećih 12 mjeseci. Happy štednja im je novi proizvod kod kojeg je tijekom 60 mjeseci svaki četvrti „happy“ mjesec koji nudi vrlo visoku kamatu. Dostupna je u kunama i euru. Za štednju u kunama kamatna stopa iznosi 0,5 posto te 3,3 posto svaki četvrti mjesec, u eurima 0,20 posto te 2,1 posto svaki četvrti mjesec.

U HPB-u je raspon kamata od 0,01 posto za štednju po viđenju do 0,45 posto za oročenja u kunama, odnosno 0,05 posto za oročenja u eurima. RBA za štednju po viđenju daje kamatu 0,02 posto, dok im rokovi oročavanja idu do maksimalno 36 mjeseci, ovisno odabranoj valuti, uz kamate od 0,02 posto do 0,2 posto za kune te 0,02 do 0,05 posto za eure.

OTP ima u ponudi Dinamik štednju kod koje sredstva na tekućem ili deviznom računu, ovisno o iznosu, imaju povoljniju kamatnu stopu od „standardnog“ tekućeg ili deviznog računa. Pritom nisu oročena. Nude i oročenja s fiksnom kamatnom stopom do roka od 12 mjeseci, s promjenjivom do najviše 60 mjeseci, planiranu i rentnu štednju. Kamate su u rasponu od 0,05 do 0,85 posto za kune te od 0,02 do 0,10 posto za eure.

Foto: GettyImages

Više za kune

Addiko za oročenu štednju nudi kamatu od 0,02 posto za eure do 0,5 posto za kune, odnosno jedan posto za dolare. Imaju i štednju s premijom. Rokovi oročenja uz fiksnu kamatnu stopu su 12 i 24 mjeseca, a na ukupnu kamatu, klijent dobiva i premiju po isteku dogovorenog roka. Efektivna kamata ide do 0,66 posto.

Kamata za štednju a vista u Erste banci je 0,01 posto. Kamatne stope za standardnu i rentnu štednju u kunama kreću se od 0,02 do 0,4 posto, dok se kamatne stope na standardnu i rentnu štednju u eurima kreću od 0,02 do 0,15 posto. Obje štednje se mogu ugovoriti do 60 mjeseci. Aktivna štednja ima premiju do 20 posto te ročnost do 36 mjeseci. Kamate na štednju u kunama kreću se od 0,05 do 0,1 posto, a u eurima iznose 0,05 posto za sve ročnosti.