Slavonci dobro koriste EU fondove, broj poduzetnika raste, ali problem je što nema ljudi

Nakon niza godina relativno loše situacije, ako govorimo o nekim makroekonomskim trendovima i pokazateljima, u većini hrvatskih županija ipak se bilježe neki pozitivni trendovi – rekao je direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK i savjetnik predsjednika Vlade RH Zvonimir Savić uoči dodjele priznanja najboljim županijskim tvrtkama u organizaciji Županijske gospodarske komore u Slavonskom Brodu.

Prema njegovim riječima, u posljednjih nekoliko godina i na državnoj i na županijskoj razini primjetan je pozitivan trend koji je vezan uz poslovanje poduzetnika. Prihodi poduzetnika u zadnje tri-četiri godine povećani su za 50 posto, kao i izvoz. Broj poduzetnika raste, tržište rada također pokazuje znakove oporavka, a vidljiv je i trend pada broja nezaposlenih osoba.

Na upit novinara zbog čega su slavonske županije i dalje na začelju, on je odgovorio kako nisu baš po svim pokazateljima na začelju.

- Kada govorimo o Slavoniji, tu odmah možemo istaknuti demografske probleme to je ustvari najvidljiviji problem, dok neki drugi ekonomski parametri nisu tako loši. Recimo ako uzmemo korištenje fondova Europske unije, ono je najizrazitije u području Slavonije. Sve slavonske županije, kada gledamo snagu i veličinu gospodarstva, natprosječno dobro koriste fondove EU. To je dobar pokazatelj, jer fondovi Europske unije koriste se za investicije, za gospodarski oporavak, tako da u tom segmentu možemo biti zadovoljni. Ono što je boljka Slavonije, ali i cijele Hrvatske je demografska erozija, gdje se u cijelom nizu županija bilježi pad broja stanovnika – istaknuo je Savić.

Savjetnik predsjednika Hrvatske gospodarske komore Ivan Škorić rekao je kako komora i ove godine nastavlja tradiciju dodjele priznanja, Zlatnih kuna, na županijskoj i državnoj razini.

- Kažu da je zadovoljstvo na poslu prvi motivator, priznanje drugi, a novac je tek na trećem mjestu. Mislim da mi jedini u državi dajemo priznanja gospodarstvenicima i to je za njih jedan dobar motivator. Gospodarski rast u Hrvatskoj je oko tri posto, što možda i nije dovoljno, ali s obzirom na onih skoro deset godina kad smo bili ispod crte, to je ipak jedan značajan rast. Kada bismo došli na četiri posto iduće godine, to bi onda bilo jako dobro - rekao je Ivan Škorić.

Odgovarajući na pitanje o problematici nedostatka stručnih kadrova, osobito zavarivača, bravara i sličnih temeljnih zanimanja u Brodsko-posavskoj županiji, on je istaknuo kako u Hrvatskoj nema dovoljno radnika. Prisnažio je kako je tijekom ove godine obišao dvjestotinjak tvrtki i u svima je naišao na taj problem.

- Nema ljudi. I ono što nam je valjalo, to nam je otišlo. Imali smo bazen Bosne, koji se ispraznio, znači više nemamo ljudi ni otamo. Sad nešto ima iz Srbije, ne znam je li sad možda na redu Ukrajina ili neke istočne zemlje, uglavnom, radnika nema – rekao je Škorić.

Na tragu te priče su i dozvole za uvoz radnika. Prema Škorićevim riječima, poduzetnicima je najprije obećano da će se 1. srpnja ove godine ukinuti kvote, a onda se to odgodilo za nagodinu. On je izrazio nadu da od iduće godine više neće biti kvota i da će tvrtke moći slobodno uzimati radnike iz drugih zemalja.

Županijsko priznanje Zlatna kuna u kategoriji malih tvrtki ove je godine dodijeljeno tvrtki Sigmat iz Gromačnika. U kategoriji tvrtki srednje veličine najboljim je proglašen Decospan Mato Furnir iz Oprisavaca, dok je među velikima najuspješnija Đuro Đaković Montaža.