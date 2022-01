Redizajnom sustava plaća Fina želi privući IT kadar

Glad za IT kadrovima sve više obilježava poslovanje i stvara glavobolju poduzetnicima, jer osim što ih je teško pronaći, potražnja im podiže i cijenu. U takvim uvjetima državne tvrtke teško mogu parirati realnom sektoru zbog ograničenja koje imaju u visini plaća. Stoga počinju posezati za traženjem modela kako privući takve stručnjake i motivirati ih za ostanak, pa je i Financijska agencija (FINA) upravo krenula u veliku reformu upravljanja ljudskim resursima.

Zatražila je stručnu pomoć za poboljšanje u upravljanju ljudskim potencijalima i osmišljavanje novog sustava kompetencija i upravljanja radnim učinkom koji bi pratio i novi sustav plaća. U tijeku je, naime, natječaj za konzultantske usluge, vrijedan 3,5 milijuna kuna uvećano za iznos PDV-a, a cilj je dobiti novi model koji će se uklopiti i u strateške srednjoročne planove poslovanja.

Fina je donijela Strategiju digitalne transformacije za razdoblje 2021.- 2025. godine, koja uključuje i Strategiju ljudskih potencijala, a njeni su ciljevi, prije svega, razvoj postojećih i privlačenje novih talenata, posebice iz područja IT-a. Kako konkurentnost na tržištu rada ovisi upravo o karakteristikama kompenzacijskog modela, potrebna je prilagodba odnosno redizajn sustava plaća.

'Okidač' za učinkovitost

Novi model plaća, pak, bio bi "skrojen" na nekoliko ključnih kriterija – složenosti posla, dostupnosti talenata i individualne sposobnosti. Utvrdila bi se i nova skala platnih razreda i bodovanja pozicija na njoj, a Fina u natječajnoj dokumentaciji posebno izdvaja važnost da se novim modelom obračuna plaća osigura "kompetitivnu prednost na tržištu rada u sljedećoj fazi razvoja poslovanja, kada će privlačenje talenata postati ključni faktor uspjeha". Novim sustavom plaća definirao bi se varijabilni dio plaće i njegovu metriku, kojom bi se odražavalo i poticanje visoke učinkovitosti i obavljanje visokokvalitetnog posla. No, konzultantska kuća koja će biti angažirana za Finu bi trebala izraditi dva scenarija novog sustava plaća, od kojih bi jedan uključivao varijabilni prikaz plaće, dok bi drugi bio dorada postojećeg modela.

Prema službenim podacima, prosječna bruto plaća u Fini iznosi 9638 kuna, s tim da je to prosječna plaća na svim sektorima, dok zbog premalo vremena do zaključenja izdanja jučer nismo dobili podatak prosječne plaće zaposlenika IT profila, budući da takvi kadrovi nisu zaposleni samo u Sektoru informatike, nego i u ostalim organizacijskim jedinicama. Od budućeg partnera u projektu osmišljavanja upravljanja ljudskim resursima Fina očekuje da joj najprije "opipa" postojeći sustav radnih mjesta i tržišne vrijednosti obavljenih poslova.

Natječaj do 31. siječnja

Motivacija i poticanje izvrsnosti, uz identificiranje "top performera", jedan je od ciljeva kojemu se teži ovim projektom, a za njegovo osmišljavanje Fina očekuje da bude obavljeno u roku od dvije godine. U tom bi se vremenu proveo i "pilot projekt", kojim bi se ispipalo njegove učinke.

Natječaj za stručnjake koji će osmisliti formiranje efikasnije organizacije ljudskih potencijala otvoren je do 31. siječnja, a kod vrednovanja najviše bodova imat će iskustvo u sličnim projektima. Što se očekivanih financijskih učinaka tiče, u Fini kažu kako "svaki sustav koji je optimiziran i prilagođen u pravilu donosi velike uštede", ali da će stvarne efekte znati tek nakon njegovog uvođenja.