Rat pomaže Samsungu, šteti Appleu

Tim Cook, prvi čovjek Applea, jedne od najvrednijih svjetskih tehnoloških kompanija, pokušao je upozoriti predsjednika Trumpa na posljedice trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine. Tim Cook kazao je da Appleu trgovinski rat šteti, da postaje umnogome nekonkurentniji u odnosu na svoj najvećeg rivala Samsung. Cook je jednostavno prikazao što će se dogoditi primjenom carina za uvoz iz Kine u kojoj Apple mahom proizvodi svoje uređaje.

Porezi na prijenosna računala, iPhone, iPade i Apple stižu 15. prosinca, a prvi carinski udar koji se odnosi na Apple Watch, AirPods i mnoge dodatke planiran je već za 1. rujna. Istovremeno Samsung, čije je sjedište u Južnoj Koreji, ne podliježe nikakvim dodatnim carinama kada izvozi u SAD jer svoje proizvode, osim u Kini, proizvodi i u Vijetnamu i Južnoj Koreji. Apple ne može izbjeći dodatno carinjenje, osim ako se Trump ne dosjeti nekog novog modela.

Zabrinutost Cooka zbog Appleova biznisa novinarima je prepričao ni manje ni više nego Donald Trump uz tvrdnju da Cook ima jake argumente o kojima treba promisliti. Naime, Cook i Trump večerali su prije tri dana za Trumpova boravka u golf-klubu u Bedminsteru u New Jerseyu. I kako izvještavaju američki mediji, čini se da je Cook konačno uspio doprijeti do Trumpa. Inače, Apple je treći najveći svjetski proizvođač mobitela, Samsung je prvi, dok je kineski Huawei na drugom mjestu.

Upravo jučer istekao je rok američkim tvrtkama za trgovanje s Huaweijem, no čini se da će ipak biti produljen za još 90 dana do konačnog prekida odnosa. I to unatoč Trumpovim izjavama ovog vikenda da Huawei i dalje smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Dakle, Trumpov rat s Kinom osjetit će Huawei, ali i ostatak svijeta, Appleu će oslabiti pozicija spram Samsunga, a možda se Trump i predomisli.