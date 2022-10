Prvi nam je cilj opskrbiti hrvatsko tržište gorivom

Uprava Grupe Petrol na čelu s predsjednicom Nadom Drobne Popović bila je u srijedu u Zagrebu gdje ih je primio Damir Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja. Razlog je prilično očit, iz Petrola traže od hrvatske vlade da pronađe rješenje po pitanju regulacije cijena goriva koje onda uvjetuje premale marže za distributere što im onemogućuje normalno i održivo poslovanje. Kao distributeru naftnih derivata, navode, njihova hrvatska podružnica primorana je raditi s velikim gubitcima te snosi sav teret takve regulacije, iako prihodi Državnog proračuna RH od prodaje naftnih derivata cijelo vrijeme ostaju praktično nepromijenjeni. Konkretno, svakom litrom prodanog goriva stvara se gubitak od 0,7 do 1,7 kune po litri. Također u Petrolu ističu kako su tijekom svog poslovanja u 2021. godini uplatili u Državni proračun Republike Hrvatske 3.921.925.077,16 kuna što je 520.528.910,63 eura, a tijekom 2022. godine do kraja rujna uplate iznose 2.945.609.267,91 kuna odnosno 390.949.534,53 eura. Nakon tiskovne konferencije organizirane poslije sastanka s ministrom Filipovićem, kratko smo razgovarali s predsjednicom uprave Petrola Nadom Drobne Popović.

Je li ministar Filipović odmah prihvatio sastanak?

Nakon situacije koja se dogodila u ponedjeljak odmah smo zamolili za sastanak. I u samo jednom danu je dogovoren što je znak da se razumije kako je situacija ozbiljna.

Što ste mu točno rekli, što ste od njega tražili?

Zatražili smo sastanak na kojem bismo mogli objasniti situaciju što ta regulacija posljednjih 12 mjeseci znači za nas. A u tom periodu regulirane su različite marže u odnosu na one kada regulacije nije bilo. Ono što nam je i veći problem je promjena ritma regulacije iz tjedna u dva tjedna jer ne možemo pravilno zatvoriti period. Normalno, kada se cijene promijene, postanu povoljnije za građane, tada je normalno da to ide na račun nas trgovaca. A marže su nam stvarno male i trebamo pronaći model s kojim ćemo u sljedećem razdoblju moći definirati metodologiju koja će biti održiva za nas i za državu a i na kraju i za one najbitnije, a to su kupci. Potpuno razumijemo kako ovo nisu vremena u kojima možemo opravdati ekstra profite ali trebamo razumjeti i kako su to vremena u kojima trebamo imati održivi model jer nam je prvi cilj opskrbiti hrvatsko tržište naftnim derivatima.

Je li bilo pozitivnih naznaka, da ministar nešto namjerava i poduzeti?

Pozitivna sam i nadam se da smo se razumjeli. Mi razumijemo stav Republike Hrvatske, jasno nam je da se radi o vrlo teškoj situaciji jer su cijene naftnih derivata izuzetno visoke, za građane Hrvatske pogotovo, što je i nama jasno. Potrebno je pronaći optimalni model kojim ćemo i mi trgovci moći raditi i opskrbljivati a na kraju i naši kupci moći kupiti gorivo.

Koliko je Ina u povoljnijem položaju na našem tržištu?

Ina je u povoljnijem položaju utoliko što ima vlastitu rafineriju a vidimo kako su rafinerijske marže odlične. To su jednostavno činjenice koje teško mogu biti tema diskusije. Svi oni koji imaju rafinerije rade odlično jer imaju odlične rafinerijske marže no treba razumjeti i kako funkcionira tržište. A Ina sama ne može pokriti potrebe za gorivom u Hrvatskoj.

Nastavi li se ovakva situacija, hoće li ona utjecati na uvjete rada i primanja vaših djelatnika u Hrvatskoj?

U ovom trenutku još nismo u takvoj situaciji. Ali i zbog odgovornosti da ni ne dođemo do te situacije ovaj problem treba riješiti.

Je li bilo i pokušaja drugim kanalima da se nešto napravi, kroz diplomaciju ili slično?

Ne, nije bilo takvih nastojanja, vjerujemo i sami sebe kao Petrol vidimo kao dio hrvatskog tržišta i gospodarstva kao što je bilo od početka 1996. godine. U vlasničkoj strukturi Petrola su i hrvatski mirovinski fondovi. Mi sebe vidimo ovdje, kao ozbiljnu regionalnu kompaniju kojoj je Hrvatska strateško tržište i vjerujem da ćemo pronaći u ovoj fazi krize nekakvo rješenje kojim ćemo moći odraditi tu krizu, i to na najpovoljniji način za naše kupce. A bolja će vremena sasvim sigurno doći. Sada je najbitnije pronaći održivi model. To bi uključivalo fiksiranje marže, fiksiranje perioda, pronaći onu maržu kojom možemo pokriti troškove.

Jesu li zbog ove situacije neke investicije u Hrvatskoj propale ili su otkazane?

Mi smo u Hrvatsku investirali više od 270 milijuna eura u zadnjih pet godina. Iskreno, nismo zaustavili niti jednu investiciju, a što nam je najbitnije, sada vidimo potrebu za investicijama, smatramo potrebnim investirati u ovoj krizi, treba proizvoditi više energije jer potražnja za njome raste. S više ponude na tržištu lakše ćemo se nositi s visokim cijenama i pritiskom potražnje za energijom.

Svakako će na cijenu nafte utjecati i odluka OPEC+ o smanjenu proizvodnje.

Sigurno će ta odluka utjecati na cijenu i već utječe. Kroz ljeto se dogodio određeni pad cijena, no sada vidimo da se ponovo uspostavlja trend rasta. Sasvim sigurno nitko od nas nema mogućnosti da predvidi kretanje cijena i planira što će napraviti sutra. Moramo razumjeti kako kada cijena na burzama rastu nemamo nikakvog dodatnog prostora.

U toku je i pripajanje lanca Crodux, čujemo da ste zadovoljni kako to ide?

Zapravo krajem listopada završavamo integraciju što znači da smo za dva mjeseca skratili onaj prvi cilj koji je bio do kraja godine. Za studeni ostaje samo jedna pravna osoba. S time da će trgovačka marka Crodux ostati, jer kako smo bili i govorili kada smo ušli u tu investiciju, ovdje vidimo dvije kvalitetne trgovačke marke iz kojih možemo izvući najviše za hrvatske kupce.