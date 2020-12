Prestižne nagrade časopisa The Banker 2020.

Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), članica Intesa Sanpaolo Grupe proglašena je za banku godine u Hrvatskoj (Bank of the Year in Croatia) – od strane uglednog financijskog časopisa The Banker (publikacija Financial Timesa), a Intesa Sanpaolo za banku godine u zapadnoj Europi i banku godine u Italiji (Bank of the Year in Western Europe i Bank of the Year in Italy). Za ovu nagradu The Bankera koja se u financijskoj industrija smatra “standardom za bankarsku izvrsnost“, razmatrao se široki spektar kvantitativnih i kvalitativnih i kriterija.

Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a, povodom proglašenja The Banker's Bank of the Year Awards 2020 izjavio je: "Iznimno smo ponosni na ovu prestižnu međunarodnu nagradu, koju je naša Banka dobila, sada, već drugu godinu zaredom te predstavlja veliko postignuće i priznanje osobito u ovim teškim i vrlo izazovnim Covid vremenima. Posebno bih naglasio, da ovog uspjeha ne bi bilo bez naših zaposlenika, njihove kontinuirane posvećenosti i vrijednog rada cijelog tima PBZ Grupe i podrške tima matične banke kao i svih naših klijenata zbog kojih stalno nastojimo biti još bolji. Nastavljamo put inovacija, usredotočujući se na kontinuirano poboljšanje usluga i odnosa s klijentima te daljnju transformaciju i digitalizaciju našeg poslovanja, što se pokazalo ključnim tijekom pandemije ".

Privredna banka Zagreb d.d.

Po rezultatima poslovanja, PBZ je kontinuirano u samom vrhu hrvatskog bankarstva, visoko je likvidna i kapitalizirana Banka te je pokazala izuzetnu otpornost uspješno odgovarajući svim izazovima kojima je domaći bankarski sustav bio izložen posljednjih godina. Pravodobno smo poduzeli sve potrebne mjere kako bismo podržali svoje klijente, zaposlenike i zajednicu te osigurali nesmetan rad i kontinuitet svih poslovnih procesa. PBZ je zadržao ulogu predvodnika u novim tehnologijama, kontinuirano razvijajući nove i inovativne proizvode i usluge za građane i poslovne subjekte te znatno sudjelujući u financiranju gospodarstva zemlje. Također, PBZ je centar izvrsnosti za mnoga područja bankarskog poslovanja u sklopu divizije međunarodnih banaka supsidijara Intesa Sanpaolo Grupe, a odnedavno je postao i regionalni bankarski hub preuzimanjem većinskog vlasništva u bankama Intesa Sanpaolo u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Za istaknuti je da je PBZ bio i jasan pobjednik sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka koju je ove godine provela Europska središnja banka i ima najveći iznos kapitala u nepovoljnom scenariju (CET1 od 16,4%) koji znatno prelazi regulatorne zahtjeve. Ovi uspješni rezultati potvrda su snažne financijske stabilnosti i pouzdanost PBZ-a na domaćem bankarskom tržištu.

PBZ ima proaktivnu ulogu u poticanju inicijativa i projekata društveno odgovornog poslovanja, uz stalnu predanost podršci lokalnoj zajednici. PBZ je vodeći donator u zemlji, a prednjači među bankama i u pogledu donacija zdravstvenim ustanovama u borbi protiv pandemije COVID-19, kao i sanaciji posljedica razornog potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu. Uz navedeno, za podsjetiti je i na jedinstveni humanitarni projekt PBZ grupe "Činim dobro svaki dan", kojim se već više od 10 godina pomaže zajednici te je do sada ukupno realizirano preko 50 donacija bolnicama i domovima socijalne skrbi diljem Hrvatske.