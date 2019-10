Odlično zarađuju, a žive na 'kruhu i vodi' kako bi otišli što prije u mirovinu

Zarađuje 270 tisuća dolara godišnje, a živi na riži i grahu, ima po jedno odijelo za pet radnih dana u tjednu, a zimi se u stanu pokriva kako bi smanjio troškove grijanja.

Nije Molièreov škrtac, nego 36-godišnji korporativni odvjetnik iz New Yorka koji je svom cilju podredio život: uštedjeti što prije što više i – prestati raditi. Umiroviti se mlad i uživati u životu. Priču o Danielu koji nije javno istupio pod punim identitetom prenio je Business Insider, no on nije usamljen.

U posljednjih desetak godina među milenijalcima u Americi, ali i globalno, sve je više pripadnika neformalnog pokreta FIRE (Financial Independence, Retire Early) čiji je cilj postizanje financijske neovisnosti što prije kako bi se umirovili desetljećima prije redovne dobi za mirovinu. Preko društvenih mreža, na „podcastima“, forumima i blogovima, dijele iskustva i savjete za maksimalnu štednju, smanjenje troškova i povećanje prihoda.

Misao vodilja im je da im, nakon postizanja financijske neovisnosti, plaćeni rad postaje neobvezan. Tendencija im je štedjeti 50 posto i više primanja, a krajnje posvećeni stavljanjem sa strane 75 posto prihoda mogu za devet godina rada osigurati pokrivanje troškova za 25 godina života.

Ideja je došla iz bestselera „Vaš novac vašeg života“ (Your Money of Your Life) koju su 1992. napisali Vicki Robin i Joe Dominguez u kojoj se predlaže što jednostavniji (čitaj: jeftiniji) život u kombinaciji s dobrim investicijama kako bi se postigla financijska neovisnost. Idealno za ekipu s pristojnim plaćama!

Manja konzumacija

Na prvi pogled ideja nije baš primjenjiva na naše tržište na kojemu primanja ne mogu pokriti ni osnovne troškove života, a i nedavni podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da nam više od milijun građana živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, dok ih 7,7 posto ne može platiti grijanje u najhladnijim mjesecima pa zvuči malo kao hipokrizija savjet da se bolje pokriju kako bi mogli ranije u mirovinu.

Ipak, ideja o „jednostavnijem“ životu dio je i životne filozofije pokreta „odrasta“ koji zagovara smanjenje rasta radi očuvanja prirodnih resursa. Manja konzumacija – novih proizvoda, odjeće, popravljanje umjesto kupnje novih stvari i razmjena roba i usluga, ne umanjuju samo eksploataciju resursa nego smanjuju i troškove života. A to je itekako potrebno i siromašnima.

Može se i - predomisliti

Nakon plasiranja ideje početkom 90-ih i njezina šireg prihvaćanja 20 godina poslije, lani je doživjela pravi „revival“ i promociju tekstovima mainstream medija.

Osim kritike da je namijenjena bogatima, ali i da možda takva ušteda ne pokriva potencijalno trajanje života, može se diskutirati i o promicanju neaktivnosti i nerada. No, s druge strane, upravo financijski neovisni ljudi s mnogo vremena kojim raspolažu samostalno mogu se bez opterećenja posvetiti inovativnim ili humanitarnim projektima i idejama, pa i stvoriti novu vrijednost. Daniel s početka priče, koji se odriče trošenja 70 posto plaće, ima na računu već 400 tisuća dolara.

Hoće li mu sva muka i žrtvovanje pasti u vodu dogodi li mu se neka životna drama, bolest ili zasnuje obitelj koja se ipak ne može uskladiti s takvima navikama također su neka od mogućih pitanja. Plan mu je da se umirovi za tri godine: s 39 cijeli je život još pred njim. A s više od pola milijuna dolara u džepu može se lakše i – predomisliti.

