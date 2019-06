Od 2017. godine europski fondovi mijenjaju izgled Belog Manastira

Fondovi Europske unije izazov su i posao koji se ne rješava brzopotezno, no nisu bauk već jedan od ključnih izvora financiranja investicija i velikih kapitalnih projekata.

Među pozitivnim primjerima područja u Hrvatskoj koja već ubiru plodove završenih i projekata u provedbi, u nastavku serijala o primjerima korištenja fondova EU predstavit ćemo provedbu Intervencijskog plana koji je zamišljen kao integrirani, međusektorski, teritorijalni i participativni dokument čiji je cilj identificirati razvojne potrebe i definirati ciljeve, razvojne prioritete i akcijski plan za provedbu intervencija fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Ovaj je program, objašnjavaju nam iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, nastao kao odgovor na specifične probleme malih gradova.

Foto: Dubravka Petrić/PIXSELL

Ukupno 120 milijuna eura

Program je financiran EU sredstvima i to iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 100 milijuna eura te Europskog socijalnog fonda u iznosu 20 milijuna eura. Uspješno ga provode Beli Manastir i općina Darda koji su sporazum o provedbi potpisali 2017. godine i iste započeli s provedbom prvog projekta.

Gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob kaže da je vizija njihova Intervencijskog plana pretvoriti Beli Manastir u oazu obiteljskih vrijednosti, vitalnu i kohezivnu zajednicu svjesnu razvojne snage svog identiteta, baziranu na obrazovanju, poduzetništvu i poboljšanju kvalitete života za sve građane.

– Bez sredstava EU provedba većine ovih razvojnih projekata ne bi bila moguća. Trenutačno se provodi šest projekata unutar Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda, a uskoro se očekuje i potpisivanje sedmog projekta, te slanje dva projekta provedbenom tijelu. Projekt Izgradnja kapaciteta Gradske uprave Grada Belog Manastira ukupne je vrijednosti 2,5 milijuna kuna, a njegovo trajanje je do 26. rujna 2023. godine.

Planirani rezultati projekta su jačanje i izgradnja kapaciteta Gradske uprave Grada Belog Manastira.

Projekt Uređenje doma Branjin Vrh u iznosu od 7 milijuna kuna traje do 18. srpnja 2019. Arhitektonsko-građevinski radovi su završeni, primopredaja objekta nije izvršena budući da se čeka tehnički pregled građevine. Uređen je društveni dom bruto površine 1262 četvornih metara te su osigurani prostorni uvjeti za dvije vrtićke dobno mješovite skupine te prostori za rad udruga civilnog društva, mjesnog odbora i održavanje kulturnih manifestacija. Projekt Kuća baranjskog kulena traje do 13. travnja 2021. godine, a vrijednost je 12 milijuna kuna. Projekt Izgradnja PEER centra ukupne vrijednosti 32 milijuna kuna traje do 7. ožujka 2020. godine. U tijeku su i arhitektonsko-građevinski radovi. Dio građevine namijenjen za smještaj DV Cvrčak financira se sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Planirani rezultati projekta su obnovljeni i izgrađeni prostori za DV Cvrčak – za dvije dobno heterogene skupine, četverostazna kuglana s pratećim sadržajima i prostorima za poduzetnički inkubator, hostel s 12 smještajnih jedinica te stambena zajednica za djecu bez roditeljske skrbi koja izlaze iz sustava udomiteljstva, a koji su ujedno i zaposlenici hostela.

Projekt Izgradnja prostora za produženi boravak učenika ukupne vrijednosti 3,3 milijuna kuna traje od do 1. studenog 2019. Arhitektonsko-građevinski radovi su završeni. Obavljen je tehnički pregled građevine te je pribavljena uporabna dozvola. Izgrađen je i obnovljen prostor za produženi boravak učenika za potrebe školske knjižnice i dvije učionice za niže razrede. Trenutno OŠ Dr. Franjo Tuđman iz Belog Manastira kao partner na projektu provodi javnu nabavu za opremanje – pojašnjava belomanastirski gradonačelnik Rob.

Uz pomoć EU fondova ostvareni su i prekogranični projekti koji će se nastaviti provoditi u suradnji s Mađarskom i Srbijom, a u planu je i suradnja s Italijom. Od ulaska u EU provela su se na ovom području tri velika projekta financirana iz sredstava EU – prekogranična suradnja s Mađarskom; BICBC u vrijednosti više od 14 milijuna kuna te Bike&Boat u vrijednosti više od osam milijuna kuna.

– Kroz ova dva partnerska prekogranična projekta izgrađen je prsten pješačko-biciklističkih staza oko Belog Manastira povezan na europski koridor EuroVelo 6 čime se dao doprinos ne samo turističkom razvoju grada, već i same regije. Iz sredstava EU financiran je i projekt Etnološkog centra baranjske baštine ukupne vrijednosti više od devet milijuna kuna – kaže Rob.

Novac za više od 20 projekata

Dosad je sufinancirano više od 20 projekata ukupne vrijednosti veće od 105 milijuna kuna.

Problemi s kojima se ovaj grad suočava nisu puno drugačijih od onih s kojima se bore druge jedinice lokalne samouprave – iseljavanje i manjak radne snage. Stoga je osnovni preduvjet regeneracije Belog Manastira, kaže gradonačelnik, kreiranje novih radnih mjesta otvaranjem poduzetničkog inkubatora i poboljšanje kroz poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja, omogućavanje pristupa infrastrukturi i uslugama za sve društvene skupine.

Kako je Beli Manastir lokalna jedinica s iskustvom u provođenju sličnih projekata, gradonačelnik objašnjava da većih odstupanja od planiranih početaka projekata nije bilo, osim onih na koje se ne može izravno utjecati kao što su poništavanje natječaja u postupcima javne nabave, prekoračenju rokova i kašnjenju u izvedbi radova.

