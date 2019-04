Hrvatska je najneuspješnija zemlja EU po iskorištenosti sredstava iz kohezijskih europskih fondova

Hrvatska je najneuspješnija zemlja Europske unije po iskorištenosti sredstava iz kohezijskih europskih fondova sa samo 17 posto isplaćenih sredstava, ustvrdio je danas u Saboru na konferenciji za medije zastupnik GLAS-a u Europskom parlamentu i kandidat na predstojećim izborima Jozo Radoš. Hrvatska je u prošloj godini dovršila projekte vrijedne tek 2,1 milijardu eura od raspoloživih ukupno 12,6 milijardi eura.

- Poseban je problem neujednačenosti podataka o raspoloživim fondovima kao i njihovoj potrošnji, to se sad posebno vidjelo na sučeljavanjima. Zato treba uvesti sustavno praćenje alociranih i isplaćenih sredstava na dnevnoj bazi, za to treba samo imati urednu internetsku stranicu. To nije skupo, samo trebate informatički alat i organizaciju javne uprave koja će redovito unositi svježe podatke – rekao je Radoš naglasivši kako bi tada i premijer i ministri napokon mogli u svakom trenutku znati u kojoj smo fazi korištenja fondova.

Imamo problem u realizaciji velikih projekata, odnosno u povlačenju sredstava za njih, tvrdi Radoš naglasivši kako se već sada najavljuje da postoji rizik da se ti projekti neće stići završiti u predviđenom roku niti će se planirana sredstva iskoristiti.

- Dodatni problem je problem javne uprave, što se posebno vidi na provedbi programa energetske obnove zgrada javnog sektora, tu je problem slabe kreditne sposobnosti pružatelja energetske usluge, kao i nedostatak upravnih i financijskih kapaciteta javnog sektora, te problem planiranja – ocjenjuje Radoš na konferenciji za medije pod nazivom "EU fondovi u RH – mitovi i migovi".

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš dodaje kako je, na žalost, Hrvatska na samom dnu po korištenju fondova EU, kao što je uostalom Hrvatska u niz stvari na dnu europske ljestvice.

- Za uspješno povlačenje treba se dobro pripremiti, imati dobar program i puno toga odraditi – zaključila je.