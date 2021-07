Niži PDV na hranu ne znači nužno niže cijene

U vrijeme kada rastu cijene svih inputa, što zbog klimatskih nepogoda koje smanjuju prinose, što zbog povećane potražnje pojedinih velikih potrošača kao što su Kina ili SAD, Marićeva najava je dobra vijest.

Omogućava smanjenje krajnjih cijena, a niži PDV na hranu ima i dosta zemalja u okruženju pa se time u slučaju izjednačavanja PDV-a na razinu, primjerice, Slovenije ili Austrije, prekogranični šoping čini manje isplativim. Potrošači bi kupovali jeftinije ili barem jednako skupo, a ostali u distributivnom lancu bili bi konkurentniji u odnosu na konkurenciju u susjednim zemljama i ostvarivali veći promet – komentar je direktora Lonia trgovine Drage Munjize na najnoviju izjavu ministra financija Zdravka Marića o snižavanju PDV-a na svu hranu.



Još se ne zna kada

– Smanjenje opće stope PDV-a, o čemu se puno govorilo i u prošlom mandatu HDZ-ove Vlade, trenutačno nije u programu – kazao je Marić za RTL. No ono što je zapisano i uslijedit će – kad se stvore uvjeti za to – jest snižavanje PDV-a na svu hranu, istaknuo je, dodavši kako još valja vidjeti kada i na koji način će se to provesti.

Najavu smanjenja stope PDV-a na hranu, koja je jedan od razloga što Hrvati godišnje u prekograničnom šopingu ostavljaju oko 500 milijuna kuna, pozdravili su i u HGK. – Ako do toga dođe – naglašava potpredsjednik HGK za trgovinu Josip Zaher.

– Svako porezno rasterećenje u pravilu ima pozitivan povratni efekt na gospodarstvo, a vjerujemo da će snižavanje PDV-a na hranu dodatno potaknuti domaću proizvodnju. S obzirom na velik broj igrača u sektoru trgovine i brojne konkurente, smatramo da trgovci neće sebi prisvojiti dio koji se odnosi na rasterećenje, već vjerujemo da će građani osjetiti pad cijena hrane – rekao je Zaher, dok porezni stručnjaci poput Hrvoja Šimovića, profesora na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, ne vjeruju u pozitivan efekt manjeg PDV-a na cijene hrane.

– Smatram da je posljednjih godina već dovoljan broj prehrambenih proizvoda obuhvaćen sniženom stopom PDV-a. Niža stopa PDV-a ne znači jeftiniju hranu, pa svako novo snižavanje prvenstveno pogoduje trgovcima i proizvođačima hrane, a primarno će se realizirati povećanjem marže, nikako snižavanjem cijena – rekao je Šimović ovih dana za Večernji list.

Novac u limbu

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kaže kako oni, HPK, proizvođači..., godinama traže da se PDV na hranu u Hrvatskoj spusti barem na razinu kakva je u našem okruženju, između 5 i 8%. No, kako smo u novije vrijeme vidjeli primjerice s ribom, a ranije i s kruhom i drugim artiklima, problem je što spuštanjem PDV-a cijene nisu pale.

– Tako, uvjetno rečeno, stradaju proizvođači, koji ionako ništa ne dobiju jer PDV plaća krajnji korisnik u lancu, a kupac nije prošao jeftinije. Novac je ostao negdje između, u limbu, kao i na nekim drugim stvarima. Sjetite se samo spuštanja PDV-a na neke medicinske artikle, bezreceptne lijekove, pripravke i slično – kaže Sever, ističući da ni tu kupci nisu prošli bolje, a radnici nisu dobili veće plaće.

– Znamo točno kakvo nam je okruženje i kako je tamo reguliran porez na dodanu vrijednost. Nije problem samo u pograničnoj kupnji hrane, nego činjenica da Hrvati odlaskom u “špeceraj” potroše novac na još puno toga usput, pa Hrvatska ostaje bez solidnog iznosa. Bilo bi super da Vlada spusti PDV na svu hranu, no kad to i učini, nema mehanizma kako će nadzirati, odnosno natjerati trgovce da spuste cijene, samo je stvorila preduvjete za to – rekao je Sever.

