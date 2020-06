Nijemcima najvažnije da ne bude gužvi, Britancima sigurnost

Gotovo 60 posto Nijemaca planira ove godine putovati na godišnji odmor u neku europsku zemlju, a to planira učiniti i 46 posto Britanaca te 53 posto Nizozemaca, pokazala je anketa tvrtke tvrtka RoomRaccoon tisuću potencijalnih turista.

Pri tom, za Nijemce je glavni kriterij pri izboru odredišta da to bude mjesto sa što manje gužve, dok Britanci i Nizozemci u prvi plan stavljaju sigurnost destinacije većina ispitanih Nizozemaca osjećalo bi se sigurno. Ispitani Nizozemci, recimo, voljeli bi da ih o situaciji u određenoj zemlji informiraju Vlade njihove i drugih država, dok Britanci i Talijani preferiraju kvalitetnu komunikaciju od strane samog smještajnog objekta.

Online check-in i beskontaktni boravak također su visoko na listi prioriteta turista u razdoblju nakon korone.

– Ovu sezonu mogu nekako izgurati samo oni koji se maksimalno prilagode uvjetima koji vladaju i novim potrebama turista. Dobra komunikacija i sigurnost trenutno su važniji od pogleda na more. Beskontaktni boravak je sada oznaka kvalitete smještajnog objekta i to će turisti znati prepoznati, a oznaku mogu zaraditi oni objekti koji zadovolje uvjete, a to su i online check-in, online plaćanje, ali i temeljito čišćenje objekta – rekao je Vicenco Tarabene, menadžer tvrtke RoomRaccoon za Hrvatsku, koja i sama nudi opciju dodjele ovog znaka kvalitete.

