Kupca Croatia Airlinesa žele tražiti Deloitte, PwC, DBV...

Hrvatska nacionalna aviokompanija Croatia Airlines (CA) do kraja ovog mjeseca trebala bi odabrati financijskog savjetnika za razradu modela dokapitalizacije i pronalaska strateškog partnera. Dvostupanjski natječaj za tog savjetnika raspisan je još u rujnu prošle godine, a kako doznajemo, na njega su se javile renomirane svjetske tvrtke poput Deloittea, AT Kearneya, PwC-a, Boston Consulting Groupa te DBV-a koji je u konzorciju s hrvatskim PBZ-om. U CA su nam kazali da je Vlada RH lani tu kompaniju vratila na listu tvrtki od strateškog i posebnog interesa RH te da je u Nacionalnom programu reformi navedeno da je za CA cilj osigurati daljnji razvoj te jačanje njenih konkurentskih prednosti i pozicije na tržištu zračnog prometa kroz kvalitetno strateško partnerstvo.

A taj strateški partner trebao bi proširiti prometnu mrežu i povećati tržišni udio te dokapitalizirati tvrtku.

Na pitanje koje su se tvrtke javile na natječaj za savjetnika, iz Croatia Airlinesa odgovorili su nam su da je taj natječaj još uvijek u tijeku te da stoga ne mogu komentirati njegove pojedinosti. Odabrani savjetnik trebao bi procijeniti koliki je iznos dokapitalizacije potreban za hrvatsku nacionalnu aviokompaniju. Njen je privremeni direktor Jasmin Bajić već prije iznosio procjene da je za to potrebno oko 250 milijuna kuna.

U zadnjih godinu dana za ulazak u CA interes su pokazali poljski nacionalni avioprijevoznik LOT te njemački investicijski fond 4K koji je već preuzeo slovenski Adria Airways. Kako doznajemo, načelni interes za ulazak u hrvatskog avioprijevoznika nedavno su pokazale neke kineske aviokompanije. Pri tome je bitno naglasiti da aviokompanije izvan EU mogu imati najviše 49 posto udjela u nekom avioprijevozniku iz Unije. No Kinezi su se kao potencijalni kupci spominjali i za prijašnjih pokušaja prodaje CA, koji su propali.

Tako se na natječaj za dokapitalizaciju te aviokompanije iz 2013. nije javio nitko iako su se kao potencijalni kupci spominjali indonezijska Garuda i kineski Hainan Airlines. Tadašnja Vlada zatim je u potrazi za strateškim partnerom Croatia Airlinesa 2015. angažirala IFC, fond Svjetske banke koji je provjerio interes europskih i svjetskih aviokompanija za hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika.

Tada su se pak Korean Air i tajvanski Eva Air spominjali kao kompanije koje su pokazale najviše interesa. IFC je trebao predložiti model privatizacije CA, a nakon toga trebao je biti raspisan javni natječaj. No od toga nije bilo ništa jer su krajem te godine bili održani parlamentarni izbori i došlo je do promjene vlasti.

A dok novi savjetnik opet bude razrađivao model privatizacije CA, Vlada će s Europskom komisijom, kako doznajemo, pokušati dogovoriti način na koji bi država mogla dodatno pomoći toj kompaniji. Hrvatski će prijedlog biti da se poveća iznos PSO (public service obligation) ugovora koji Croatia Airlines dobiva za domaće letove, a koji trenutačno iznosi 75 milijuna kuna. Usto, ove će godine od Hrvatske turističke zajednica CA za udruženo oglašivanje dobiti 7,5 milijuna kuna.

Od 2016. tvrtku vodi privremeni direktor

Osim što muku muči s izborom strateškog partnera, Croatia Airlines nikako ne može dobiti ni novog predsjednika uprave. Tako tu aviokompaniju još od rujna 2016. vodi privremeni direktor. Prvo je to bio Krešimir Kučko, kojem je mandat na mjestu predsjednika uprave istekao u rujnu 2016., a na prijedlog Vlade Nadzorni odbor produljio mu je mandat privremeno, na šest mjeseci do izbora nove uprave. No nakon isteka tih šest mjeseci nova uprava nije bila izabrana pa je Kučku mandat opet produljen za šest mjeseci, a nakon toga za još šest mjeseci.

No on je u listopadu 2017. podnio ostavku pa je za novog privremenog direktora na šest mjeseci imenovan Jasmin Bajić. No i Bajiću je privremeni mandat do izbora nove uprave na javnom natječaju više puta produljen pa je tako on i danas privremeni direktor. Zadnji mu je put tako mandat na novih šest mjeseci produljen u studenom prošle godine. Iako su javni natječaji za upravu Croatia Airlinesa bili raspisivani i uredno provedeni, a neki od njih bili su i poništeni, odluka o izboru uprave nikad nije donesena.

