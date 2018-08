Koji trgovački lanac ima najviše domaćih proizvoda?

Nakon što je trgovački lanac Spar pokrenuo kampanju "Je! Domaće je!" u kojoj tvrde da upravo oni na tržište imaju najviše hrvatskih proizvoda, oglasili su se i iz zagrebačke udruge potrošača.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Zagrebačka udruga potrošača podržava uvođenje što većeg broja proizvoda u trgovačke lance u Hrvatskoj koji su većinom u stranom vlasništvu i koji nam uglavnom prodaju uvoznu robu, po svim dosadašnjim saznanjima i analizama proizvode iste robne marke i brenda, a slabije kvalitete od iste robe iste marke koje se prodaju u ostalim članicama EU.



Trgovački lanac Spar pokrenu je kampanju “Je! Domaće je!“ u kojoj tvdi da je Spar trgovina s najviše domaćih proizvoda. ZUP podržava takva nastojanja, ali kao udruga za zaštitu potrošača pitamo se je li ta tvrdnja istinita i na čemu se temelji? Postoji li neki podatak o tome koji je baziran na analizi i potkrepljen stvarnim podacima i činjenicama ili je to proizvoljna procjena?

Također, pitamo se što radi jedini domaći trgovački lanac, a to je Konzum? Zar je istina da Spar ima više domaćih proizvoda od Konzuma? Ukoliko je tako, zašto je to tako? Ukoliko to nije tako, je li primjereno da Spar tvrdi potrošačima da je „trgovina s najviše domaćih proizvoda“ i čime to može dokazati.



ZUP smatra da naše potrošače zanima i koji je trgovački lanac ima najmanji udio hrvatskih proizvoda, tj. da se objavi lista svih trgovačkih lanaca s udjelom domaćih proizvoda na policama koja bi bila transparentna.

Ukoliko je istina Sparova kampanja, ZUP poziva sve potrošače da kupuju u Sparu, no ukoliko je to neutemeljeno reklamiranje smatramo da se radi šteta i zbunjuje, tj. lažno informira hrvatske potrošače kod kojih je probuđen senzibilitet za domaće proizvode na šta treba reagirati i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Smatramo da bi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ili neko neovisno tijelo ili institucija trebala povesti brigu da se ustanovi pravo stanje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca i da tek onda isti mogu potrošačima nuditi reklame koje su utemeljen na neovisnim i dokazanim podacima, stoji u priopćenju.