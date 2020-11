Kanadska aviokompanija najavila svoj povratak u Zagreb od svibnja

Pandemija koronavirusa poharala je avioindustriju. Nakon što su iz godine u godinu rušile rekorde u broju putnika, hrvatske su zračne luke ove godine imale ogroman pad prometa, kao i svi drugi aerodromi u svijetu. Istu sudbinu dijele i aviokompanije poput Croatia Airlinesa. Lani je kroz domaće aerodrome prošlo čak 11,4 milijuna putnika, a ta je godina bila rekordna i zbog brojnih interkontinentalnih linija u Hrvatsku. Ova godina bi po tome bila još bolja da se nije pojavio koronavirus.

Hrvatska je tako u 2020. ostala bez gotovo svih interkontinentalnih linija, a ni sljedeće godine neće biti puno bolje. Zrakoplovni stručnjak i vlasnik portala specijaliziranog za avijaciju croatianaviation.com Gojko Mavrinac smatra da bismo sljedeće ljeto eventualno mogli izravnom zračnom linijom opet biti povezani s Kanadom s kojom smo do ove godine imali čak dvije linije ljeti, na jednoj je za Zagreb operirao AirTransat, a na drugoj Air Canada Rouge. Mavrinac objašnjava da je Air Canada Rouge pustila karte za Zagreb u prodaju za sljedeće ljeto, no napominje i da su u tijeku pregovori o prodaji AirTransata Air Canadi i ako dođe do realizacije tog posla u tom slučaju će na liniji u Zagreb ostati samo AirTransat jer se radi o kompaniji specijaliziranoj za turistička putovanja i leisure destinacije. Njegovu portalu su pak iz AirTransata najavili da planiraju ponovno sljedeće godine letjeti na liniji Toronto – Zagreb, i to od 11. svibnja.

Korean Air je pak zatvorio svoje predstavništvo i otpustio zaposlenike u Zagrebu. Iako ta kompanija službeno u prodaji ima karte za liniju Seul – Zagreb za sljedeće ljeto, Mavrinac smatra da će vjerojatno ta linija otpasti te da će Korean možda u ljeto 2021. letjeti u Zagreb čarterskom linijom jednom tjedno, kao što je letio prije uvođenja redovite linije. I Emirates je otpustio svoje zaposlenike u Zagrebu i zatvorio ured, a ta aviokompanija više nema u prodaji karte u 2021. za Hrvatsku. Mavrinac smatra da bi Zagreb s Dubaijem eventualno sljedeće ljeto mogao povezivati Flydubai, partnerska kompanija Emiratesa.

Qatar Airways imao je i po dva leta dnevno na liniji Doha – Zagreb, a sad ima samo jedan let tjedno. Mavrinac kaže da će ta aviokompanija sigurno sljedeće ljeto povećati broj tjednih letova u Zagreb na barem tri, a ako situacija s koronom bude bolja, i na više letova.

American Airlines je pak lani uveo sezonsku liniju Philadelphia – Dubrovnik, prvo tri pa zatim četiri puta tjedno, a za ovu godinu bio je najavio dnevne letove. No American je potpuno otkzao liniju za Dubrovnik. Mavrinac otkriva da je ovo ljeto Air Asia trebala letjeti na čarterskoj liniji Bangkok – Zagreb, a Qatar je trebao uvesti i liniju iz Dohe u Dubrovnik. U Dubrovnik je pak iz Dubaija letio Flydubai. Mavrinac kaže da je Zagreb prije koronakrize imao odlične šanse za uvođenje izravne linije prema SAD-u. Sad je to zbog korone sve zaustavljeno, no kad pandemija završi i kad poraste potražnja za letovima, Hrvatska bi vrlo lako mogla ponovno dobiti ne samo jednu liniju za Ameriku. A jedan od glavnih razloga za to bi moglo biti, ističe naš sugovornik, i skorašnje ukidanje viza za hrvatske građane.