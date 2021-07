Grijani duhan manje štetan za zdravlje? Objavljeni rezultati jednogodišnje studije

Istraživanje objavljeno u The Journal of Internal and Emergency Medicine prvi je stvarni dokaz da pušači koji prijeđu s cigareta na BAT-ov proizvod za grijanje duhana, mogu značajno smanjiti izloženost određenim štetnim tvarima i indikatorima potencijalne štetnosti za zdravlje, u usporedbi s nastavkom pušenja, priopćili su danas iz BAT-a.

Rezultati istraživanja, zabilježeni tijekom 6 mjeseci u 12-mjesečnoj studiji, su pokazali da je potpuni prelazak na BAT-ov proizvod za grijanje duhana rezultirao statistički značajnim promjenama u nizu biomarkera izloženosti (BoE) i indikatora potencijalne štete, poznatim kao „biomarkeri potencijalne štete“ (BoPH), a u usporedbi s nastavkom pušenja. Kod osoba koje su koristile BAT-ov proizvod za grijanje duhana, za većinu biomarkera koji su mjereni u studiji, ustanovljena su smanjenja slična onima kao i kod osoba koje su potpuno prestale pušiti, tvrde iz kompanije.

- Značajno smanjenje BoPH vrijednosti, koje se može usporediti s potpunim prestankom pušenja, vrlo je ohrabrujuće i pruža daljnju znanstvenu podlogu da BAT-ov proizvod za grijanje duhana pridonosi konceptu smanjenja štete, te na taj način podupire našu ambiciju da ostvarimo A Better TomorrowTM smanjenjem utjecaja našeg poslovanja na zdravlje - rekao je dr. David O’Reilly, direktor znanstvenih istraživanja BAT-a.

Na temelju izmjerenih toksina rezultati studije su pokazali značajno smanjenje biomarkera za rizik od raka pluća, značajno smanjenje broja bijelih krvnih stanica, upalnog biljega koji ukazuje na rizik od kardiovaskularnih bolesti i drugih bolesti povezanih s pušenjem, poboljšanje HDL kolesterola povezano sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i slično.

Sudionici ove jednogodišnje studije bili su nasumično odabrani pušači sa sjedištem u Velikoj Britaniji u dobi od 23 do 55 godina, dobrog općeg zdravstvenog stanja, koji su ili prestali ili htjeli prestati pušiti. Pušači koji nisu namjeravali prestati bili su raspoređeni u grupe na način da su ili nastavili pušiti cigarete ili su prešli na upotrebu samo BAT-ovog proizvoda za grijanje duhana, dok su pušači koji su naznačili da žele prestati pušiti dobili zamjensku nikotinsku terapiju i pristup savjetniku za prestanak pušenja. Također je uključena skupina nepušača koja je djelovala kao kontrolna skupina i koja je nastavila ne koristiti nikakve duhanske ili nikotinske proizvode.