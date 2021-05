Glovo kupuje Pauzu u poslu vrijednom 170 milijuna eura

Vijest od jučer ujutro govorila je kako je Delivery Hero, vodeća svjetska platforma za lokaliziranu dostavu hrane koja posluje u 50 zemalja te koja je i vlasnikom naše Pauze.hr, sklopila dogovor sa španjolskim Glovom po kojima ta platforma preuzima njihove operacije u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Srbiji.

Pauza.hr, dakle, ima novog vlasnika i to je Glovo koji posluje i na našem tržištu. U Pauza.hr uputili su nas na vlasnika, odnosno njegovo jučerašnje priopćenje u kojem stoji kako je vrijednost cjelokupnog posla otprilike 170 milijuna eura a posao će biti finaliziran za nekih dva tjedna, osim Rumunjske gdje će se to dogoditi do kraja prvog kvartala sljedeće godine, ponajviše zbog regulatornih ograničenja u toj zemlji.

Velik rast prometa

– Delivery Hero izgradio je vodeću djelatnost u regiji Balkana u posljednjih nekoliko godina. Ipak, zbog puno operativnih prioriteta koje imamo, vjerujemo da je Glovo bolje postavljen kako bi nastavio graditi sjajno iskustvo za naše korisnike u ovoj regiji – službena je izjava Niklasa Östberga, direktora i suosnivača Delivery Hero. Glovo koji dvije godine posluje na našem tržištu u kojem se u ovom tržišnom području natječu i Wolt te Bolt Food. Zbog pandemije je dostava hrane i drugih potrepština u posljednjih godinu i pol dana značajno narasla. I na stranicama Večernjeg lista nedavno se objavilo kako je upravo Glovu promet u pandemijskim mjesecima porastao za nekoliko stotina posto. Pauzi.hr ovo je drugi puta da mijenjaju vlasnika. Osnovani su 2008. godine praktično kao pionir online dostave u nas da bi ih onda 2014. godine preuzeo Foodpanda koju je, pak, 2016. preuzeo Delivery Hero pa je tako i Pauza.hr dobila novog vlasnika. Dolaskom Glova i Wolta koji su uveli ključan novitet na tržište dostava kroz aplikacije, vlastite dostavljače na biciklima, i Pauza.hr uvela je uslugu PauzaGO u kojoj se dostavlja također biciklima. U službenoj izjavi o akviziciji Oscar Pierre, direktor Glova, rekao je kako je za dugoročnu strategiju ove tvrtke oduvijek bilo ključno koncentrirati se na tržišta gdje se vide jasne mogućnosti ostvarenja vodeće pozicije te izgradnje održivog modela poslovanja.

Stručnost i iskustvo

– Srednja i Istočna Europa vrlo su važni dijelovi tog plana. Regija je doista prigrlila platforme za dostavu na zahtjev da smo jako uzbuđeni kako bismo ojačali našu prisutnost te produbili naše temelje u zemljama koje pokazuju velike potencijale za rast – pojasnio je Pierre.

– Ova transakcija omogućit će nam dodatno jačanje naše prisutnosti na ovim tržištima, pa tako i hrvatskom, gdje smo već snažno pozicionirani, a sve kako bismo ostvarili glavni cilj – pružiti korisnicima najbolje iskustvo dostave i omogućiti im pristup svemu što se nalazi u njihovu gradu. Znanje i iskustvo koje Glovo ima, kako na lokalnom, tako i na globalnom tržištu, izrazito efikasna partnerska mreža koja se nastavlja dodatno razvijati, ali i raznolikost proizvoda i usluga koje nudimo bit će dodatna vrijednost našim novim korisnicima. Oduševljeni smo što imamo prilike donijeti našu stručnost i iskustvo korisnicima Pauze i upravo stoga blisko surađujemo s timom i partnerima kako bismo osigurali što lakšu tranziciju. Vjerujemo da će transakcija donijeti dodatnu vrijednost svim našim korisnicima i poslovnim partnerima, ali i cijelom sektoru dostava na zahtjev na hrvatskom tržištu – rekao nam je jučer Teo Širola, generalni direktor Glovo Hrvatska povodom akvizicije Pauza.hr. U Rumunjskoj i Bugarskoj Glovo preuzima etiketu Foodpanda, a u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini etiketu Donesi.