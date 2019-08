Fortenova: Poštujemo nagodbu vjerovnika Agrokora i ispunjavamo sve obveze prema nagodbi

Nakon što su od uprave Fortenove dobili novi prijedlog isplate graničnog duga po kojem se ograničava isplata na svega pet milijuna eura u tekućoj godini, dobavljači su razgovarali s državnim vrhom kako bi premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i resornog ministra Darka Horvata izvijestili o novim okolnostima. Dobili su političku podršku u nastojanjima da se izbore za provedbu dogovora iz nagodbe.

Problem loše komunikacije

– Nagodba se mora provesti onako kako je definirana, a mi nećemo poduzimati pravne korake dok ne iscrpimo druge mogućnosti – rekao je kratko nakon sastanka Marin Pucar, prvi čovjek Udruge dobavljača, koja zastupa najveće tvrtke domaće ekonomije, a koje posluju s Fortenovom. To bi značilo da umjesto pet milijuna eura trebaju dobiti 17,5 milijuna eura zaostalog duga za ovu godine jer su ispunjeni uvjeti za isplatu dogovoreni nagodbom. Dobavljači su se digli na noge i zbog činjenice da im je novi prijedlog donesen na stol bez prethodnih pregovora i najava, dapače nakon obećanja da će se granični dug za prošlu godinu isplatiti u dva navrata, prvo najmanje osam milijuna eura nakon refinanciranja, a potom ostatak do kraja godine.

Uprava predvođena Fabrisom Peruškom istaknula je da ih u isplati graničnog duga ograničavaju zahtjevi kreditora refinanciranja, koji su ograničenje unijeli u ugovor o refinanciranju, ali je politika stala na stranu dobavljača. Nakon sastanka tako je resorni ministar Horvat u izjavi medijima to je i potvrdio kada je rekao da Vlada “stoji iza svega što je dogovoreno unutar nagodbe i inzistirat ćemo da se nagodba u potpunosti ispoštuje”. Podsjetimo, dobavljači su prije nekoliko dana zaprijetili da će “rušiti refinanciranje, a potencijalno i nagodbu” ako se ne počne isplaćivati granični dug po dogovoru, a kako se neslužbeno može čuti, čelni ljudi države žele stati na loptu kako ne bi došlo do nepotrebnih komplikacija oko nagodbe vjerovnika Agrokora.

Dobavljači su se požalili na nedostatak kvalitetne komunikacije i upozorili na to da se ne mogu donositi jednostrane izmjene dogovora, naročito nakon što su uložili dvije godine u projekt spasa Agrokora i Fortenove grupe te tu akciju, kojom se Plenković ponosi i često je ističe kao svoj uspjeh, podržali isporučujući robu bez ustezanja te odobravajući rabate na tu robu kako bi Konzum što bolje poslovao. Nakon nekoliko dana šutnje oglasila se i kompanija.

- Fortenova grupa poštuje nagodbu vjerovnika Agrokora i ispunjava sve obveze prema nagodbi. Tako smo, u skladu s postupkom koji propisuje nagodba, utvrdili i s platnim agentom dobavljača usuglasili da dug na ime Uvjetnog prava plaćanja dobavljačima vezan uz operativnu dobit Konzuma u 2018. godini iznosi 17,55 milijuna eura. Ispunili smo i drugu važnu obvezu koju imamo prema nagodbi, a to je osiguravanje refinanciranja SPFA kredita. Poštujemo i odredbe nagodbe prema kojima moramo osigurati dostatnu likvidnost za stabilno poslovanje Fortenova grupe u Hrvatskoj i odgovorno upravljati novčanim tijekom kompanije.

Prema izričitim odredbama nagodbe, obveze vezane uz Uvjetno pravo plaćanja su ili plaćanje duga, ukoliko nizozemska kompanija Fortenova Group TopCo B.V. raspolaže potrebnim sredstvima, ili plaćanje kamata na taj dug u iznosu od četiri posto u prvoj godini i šest posto u periodu nakon toga, do trenutka plaćanja. Mi smo, u skladu s trenutnim okolnostima, dobavljačima ponudili plaćanje iznosa od pet milijuna eura do kraja rujna ove godine, preuzimajući i obvezu da daljnja plaćanja idu sa svakim sljedećim raspoloživim viškom likvidnosti, unutar okvira predviđenih financijskim aranžmanima Fortenova grupe. Na preostali iznos duga, baš kako je to i predviđeno nagodbom, moramo plaćati kamatu dok ne otplatimo cijeli dug. Ovdje dakle imamo s jedne strane zahtjev Udruge dobavljača da se cijeli utvrđeni iznos duga plati odmah, a s druge strane imamo naš prijedlog da se s plaćanjem Uvjetnog prava krene u skladu s mogućnostima, što je izričito predviđeno nagodbom i upravo zato su nagodbom unaprijed utvrđene i kamate do trenutka isplate cijelog duga.

Kako ne bi bilo nekih nedoumica, treba još jednom naglasiti da Fortenova grupa potpuno redovito podmiruje sve tekuće obveze i ostvaruje dobre rezultate iz operativnog poslovanja, na što ćemo biti fokusirani i dalje. Upravo ti rezultati su ključni za daljnje ispunjavanje svih obveza prema nagodbi, koju, još jednom naglašavamo, poštujemo u cijelosti. Utvrđeni iznos Uvjetnog prava plaćanja dobavljačima nitko ne spori, on će biti plaćen u skladu s odredbama nagodbe, a uprava Fortenova grupe će s partnerima i drugim dionicima nastaviti, kao i do sada, razgovarati prije svega izravno- poručili su iz kompanije.