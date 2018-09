Finci tvrde da Končar mora platiti kaznu od 50 milijuna eura

Hrvatski poduzetnik Danko Končar proteklih dana u središtu je interesa finsih poslovnih medija. Raspisali su se kako je Vrhovni upravni sud u Helsinkiju odbacio njegovu žalbu podnijetu zbog odluke Finskog financijskog nadzornog tijela, tamošnje Hanfe, s početka godine. Tada mu je naloženo da uputi objavu javne ponude za otkup dionica malih dioničara Afarak grupe, a ujedno mu je izrečena i visoka novčana kazna zbog narušavanja ugleda Financijske nadzorne agencije.

Riječ je o svojevrsnom presedanu na finskom tržištu kapitala nakon što je kroz aferu Panama papers isplivalo u javnost da Končar s drugim pravnim i fizičkim osobama većinski kontrolira Afarak grupu u čijem su sastavu rudnici kroma u Južnoafričkoj Republici.

Finci navode da je Vrhovni upravni sud Končarevu žalbu odbacio 3. rujna, a kaznu u visini 40 milijuna eura plus 10 milijuna eura za svaki mjesec kašnjenja, kojom će obeštetiti finsku Hanfu, treba uplatiti na račun finske vlade, prenosi Poslovni dnevnik.

Odluka suda još nije službeno objavljena, no ako bude prema onome što navode finski mediji Končar će trebati isplatiti i male dioničare po cijeni od 2,51 euro po dionici, što znači da neće samo platiti kaznu, već će morati osigurati novac za transakciju. Različite su procjene, vrijednosti te transakcije, od 150 do 300 milijuna eura, no u tom slučaju Končar će sasvim sigurno biti u velikom gubitku budući da je tržišna cijena Afarakove dionice ispod eura. Mediji dvoje hoće li poduzetnik imati financijske snage pokriti obveze.