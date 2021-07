Fil Rouge Fond ulaže u hrvatski sturtup SpectreXR

Fond rizičnog kapitala Fil Rouge Capital (FRC) nastavlja s tempom investiranja koji mu je već priskrbio atribut jednog od najaktivnijih investitora u Hrvatskoj. Nakon što je u lipnju objavljena 250.000 eura vrijedna investicija u OmoLab, tvrtku za razvoj inovativnih asistivnih rješenja za osobe s teškoćama čitanja, ovaj tjedan iz fonda su potvrdili najnovije ulaganje, ovaj put u još jedan hrvatski startup – SpectreXR.

Ta tvrtka time postaje dio šarolikog i inovativnog ulagačkog portfelja Fil Rouge fonda koji je u manje od dvije godine operativnog rada (od rujna 2019.) premašio stotinu investicija, budući da je primarno usmjeren upravo na ulaganja u mlade poduzetnike i biznise, startup i scale up tvrtke. Programi financiranja podijeljeni su u tri grupe unutar kojih su i limiti za pojedinačna ulaganja utvrđena u rasponu od početnih poticaja iznosima do 10 i 50 tisuća eura, pa do dva milijuna eura za “program rasta”.

“Produžena stvarnost”

SpectreXR startup je koji se bavi razvojem softvera i aplikacija u tehnologiji “produžene stvarnosti” ili XR (extended reality), uz koju idu i neki drugi akronimi (AR-VR-MR) koji čine spoj stvarne i virtualne tehnologije. Fil Rouge fond odlučio je s 200.000 eura podržati plan razvoja jedinstvenog alata za Unity 3D platformu koji su zacrtali u SpectreXR-u na čelu s Ivanom Rajkovićem kao njegovim osnivačem i izvršnim direktorom.

Kako se ističe u informaciji o ulaganju, riječ je o alatu koji će programerima i korisnicima olakšati razvoj i korištenje Unity 3D platforme u razvoju aplikacija proširene, virtualne i miješane stvarnosti (Augmented, Virtual i Mixed reality, AR-VR-MR) i pratećih iskustava.

Dodatak platformi

U tom startupu sa sjedištem u Valpovu ističu kako će najnovije ulaganje u ovoj fazi iskoristiti za otvaranje novih radnih mjesta i daljnji razvoj OctoXR alata. Razvojem vlastitih modula i tehnologija za fiziku, upravljanje rukama, umrežavanja više korisnika/igrača, in display debug alata, modula za implementaciju strojnog učenja, kretanja u virtualnom prostoru, vizualnog programiranja i brojnih drugih značajki, proizvod će, kažu, znatno pridonositi bržem i jednostavnijem razvoju XR aplikacija na globalnom tržištu.

– Budući da XR tehnologije još uvijek nisu mainstream, u ovoj fazi tražili smo fond koji će zajedno s nama hrabro kročiti naprijed, i stoga je “Capital for the Bold” upravo moto koji smo tražili. U Fil Rougeu vidimo partnera s kojim ćemo brže i kvalitetnije rasti i razvijati se – kaže Rajković.

Stevica Kuharski pak uime FRC-a izrazio je uvjerenje u velik potencijal proizvoda i pristupa SpectreXR-a. Fondu, kaže, pristiže velik broj prijava za investiranje, pa je već relativno brzo realno očekivati i vijesti o novim ulaganjima.

FRC je inače težak 45 milijuna eura, a glavninu ulagačkog potencijala osigurao je iz EIF-a, s tim da je njegovo osnivanje, među ostalim, kapitalno podržala i Hrvatska banka za obnovu i razvoj.