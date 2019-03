Fanta predstavila novi okus - Fanta Zero

Inovativna Fanta Zero zadržala je neodoljiv okus naranče i prirodne arome, a sada je dostupna i u verziji bez dodanih šećera. Novi Zero okus Fante oduševiti će sve one razigrane i slobodnog duha koji su spremni da pokažu individualnost i žive život punim plućima. Uz to, nova Fanta idealno je osvježavajuće piće za toplije dane koji su pred nama.

Fanta je bezalkoholni napitak bez kofeina pun zaigranih mjehurića koji je osvojio mlade diljem svijeta. Zbog svojeg jedinstvenog sastava savršeno je piće za druženje s prijateljima i članovima obitelji, odličan dodatak uz grickalice u udobnosti doma ili na putu, a idealna je osvježavajuća alternativa i u svim ostalim prilikama.

Fantu su širom svijeta prihvatili tinejdžeri i mladi urbani ljudi koji su uvijek otvoreni za nove trendove, izazove i promjene. Ne čekajte više niti sekunde. Uhvatite otkačeni trenutak sa svojom omiljenom bocom pića i pokažite svijetu svoju urbanu stranu uz hashtag #dnsfantaziram. Više informacija o novoj Fanti Zero potražite na službenoj Facebook i Instagram stranici.