Emil Tedeschi: Danas se može reći da vodstvo obvezuje

Poslovni dnevnik i Večernji list i ove godine dodjeljuju najprestižnije poslovne nagrade u zemlji. Titulu Gospodarstvenika i Gospodarskog događaja godine ponijet će najuspješniji i najjači gospodarstvenik i događaj u Hrvatskoj, čije poslovanje ili utjecaj presudno utječu na gospodarska kretanja u zemlji, a i poboljšavaju ustaljenu gospodarsku i društvenu klimu.

Emil Tedeschi, nakon što je s poslovne scene sišao Ivica Todorić, najveći je poslodavac u Hrvatskoj iz realnog sektora. Tvrtku Atlantic Grupa koja je u devet mjeseci ove godine ostvarila četiri milijarde kuna prihoda od prodaje razvio je od devedesetih kada ju je počeo voditi i na regionalnoj sceni preuzevši brojne tvrtke među kojima je svakako najzvučnije ime Droga Kolinska.

Tedeschi, koji trenutno zapošljava više od 5500 ljudi nedavno je i najavio da ozbiljno razmišlja o uvođenju četverodnevnog radnog tjedna.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

– Žalosti me što smo uspješni u društvu koje je neuspješno. Godinama već govorim o odgovornosti elita, ali ću i dalje inzistirati jer pozicije koju zauzimaju vodeći ljudi u različitim sferama društva obavezuju. U prošlosti je vrijedila izreka “noblesse oblige”, plemstvo obvezuje, a danas se može reći da vodstvo obvezuje. Uz različite povlastice koje nosi liderska pozicija, ona sa sobom povlači i daleko više obaveza i odgovornosti u odnosu na širu zajednicu – kazao je za Večernji list.

Važni su ambijent i sigurnost

U tom kontekstu Tedeschi u svojoj tvrtki pokušava upravljati te implementirati nove trendove u njezino poslovanje. Među prvim je poduzetnicima koji su do maksimuma iskoristili mogućnost koju je ponudila porezna reforma za nagrađivanje svojih zaposlenika pa im je lani dodijelio dodatne prihode od 7500 kuna, koji su po novim regulama postali neoporezivi, sada razmišlja o uvođenju četverodnevnog radnog tjedna. Tedeschi je obrazložio da želi privući radnu snagu i stručnjake, ali i, što smatra još važnijim, osmisliti dobar način kako ih zadržati. Najvažniji faktori zadržavanja dobrog radnika su, tvrdi, ambijent i sigurnost.

– Nadležni brinu i o nizu pogodnosti koje podrazumijevaju kvalitetan radni ambijent, korporativnu kulturu i dobar balans slobodnog i radnog vremena, a ozbiljno razmatramo mogućnost četverodnevnog radnog tjedna – rekao je Tedeschi.

Taj je novi svjetski trend već pokazao prve rezultate pa je empirijski dokazano da su zaposlenici koji rade po tom modelu 20 posto produktivniji od zaposlenika koji imaju klasično radno vrijeme. Pokret za četverodnevni radni tjedan proširio se od tada na sve strane, a najviše zagovornika čini se ima u Velikoj Britaniji i Njemačkoj gdje su ga prigrlile mnoge male tvrtke koje nude širok spektar intelektualnih usluga. U kontekstu svog stava da poduzetnici moraju imati i društvenu odgovornost održao govor u kojem je nastupio kao društveni kroničar, a ne poslovnjak, ali takav nastup ovog biznismena nije iznenadio analitičare. Kazao je tada da Hrvatska ima dva resursa – ljude i prirodu, a ljudi nam odlaze! Pa dodao da bi to bilo sjajno samo kada bismo imali ideju da se imaju i gdje vratiti.

Nije šutio o Todoriću

U posljednje je vrijeme Tedeschi vrlo otvoreno govorio i o ‘hrvatskoj šutnji’ u slučaju Agrokor, odnosno o tome kako je ovo društvo dopustilo da se, kako on kaže, dogodi ‘taj Frankenstein od upravljanja u Agrokoru’ pa je i za Večernji list istaknuo da se “Todorić ponašao kao sultan, sam donosio odluke pa je svojim načinom vođenja tvrtke promašio ne dekadu nego epohu”.

Njegova Atlantic Grupa nastala je preuzimanjem niza trgovačkih firmi, ali je prerasla u tvrtku koja se može pohvaliti i ozbiljnom proizvodnjom. Najpoznatiji brendovi u Hrvatskoj svakako su Cedevita i Bar Caffe, ali preuzimanjem Droge Kolinske, pod okriljem Atlantica proizvode se i brendovi Donat, Cockta i slavna Argeta, kao i Smoki, kojeg proizvodi tvornica Soko Štark.

Ljubiteljima domaćih delicija poznat je i brand Bakina tajna, ali njegov je utjecaj u financijskom smislu tek manji dio poslovanja Atlantic Grupe.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

– Odgojen sam internacionalno. Živio sam u Italiji i Velikoj Britaniji. Djeca mi se školuju vani. Putujem, svoj posao i kontakte ostvarujem s nizom čimbenika, od organizacija do pojedinaca diljem svijeta. Član sam važnih svjetskih relevantnih institucija, poput Trilaterale, odnedavno sam izabran u dekanov savjet Harvard Kennedy School of government – rekao je o sebi u jednom intervjuu ovaj biznismen kojeg često smještaju u ‘lijevi blok’. On kaže da u njegovu svjetonazoru ima socijalno demokratskog aspekta, liberalnog ali i konzervativnih elemenata.