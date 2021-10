Divljaju cijene poreza na zagađenje, 'prljava’ industrija je ugrožena i traži pomoć

Od početka godina cijene emisije stakleničkih plinova su se udvostručile i na zajedničkoj europskoj burzi ETS probile rekord od 60 eura po toni. Velik je to problem za europske proizvođače, pa i pojedine tvrtke u Hrvatskoj poput Petrokemije, HEP-a, cementara, Ine te proizvođača automobilskih dijelova koji troše puno plina jer svi oni, ovisno o tome koliko zagađuju okoliš, moraju plaćati svojevrsni porez na zagađenje. Tehnički se to rješava tako da svaka takva tvrtka zagađivač mora kupiti potreban broj emisijskih jedinica stakleničkih plinova, odnosno mora platiti za to što zagađuje prostor oko sebe.