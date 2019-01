CryptoKitties: blockchain objašnjen na zabavan način

CryptoKitties su izuzetno slatki mačići raznih boja koji nam prijateljski namiguju. No, s obzirom da su vrlo specifična vrsta, njih ne možemo kupiti u trgovini kućnih ljubimaca. Virtualne mačke dio su istoimene online igre (www.cryptokitties.co), koja je savršen primjer za neobično korištenje kripto valute. Za kupnju mačaka potreban vam je Ether, valuta blockchain platforme Ethereum. Iz tog razloga, Cryptokitties su također i odličan primjer posebnih tehnoloških značajki.

Kao arapski konji, ali virtualni

Virtualni mačići mogu se kupiti i prodati. Cijene ovise o tome koliko su kupci spremni potrošiti na određene pasmine. Svaka mačka je jedinstvena i dvoje se mogu digitalno razmnožavati. Tada postoji velika mogućnost za prodaju potomaka prestižnih pasmina po osobito visokoj cijeni. „Cijelu stvar morate zamisliti kao uzgoj arapskih trkaćih konja, ali virtualno. Igra je neko vrijeme bila toliko popularna da je za pojedine mačke plaćeno i do 100.000 eura, a obujam transakcije stavio je na test vrijeme odziva i propusnost Ethereum mreže, kaže Alfred Taudes, akademski direktor Instituta za istraživanje kripto ekonomije pri sveučilištu WU.

Foto: Promo Prof. Alfred Taudes, akademski ravnatelj Istraživačkog instituta za kripto ekonomiju na bečkom sveučilištu WU U međuvremenu, prašina se donekle spustila, ali važan utjecaj CryptoKitties na razvoj blockchaina ne treba podcjenjivati. „Koncept je toliko zanimljiv jer je jedan od prvih neizmjenjivih tokena blockchain tehnologije", nastavlja Taudes. Zamjenjiva roba, s jedne strane, usporediva je s drugom robom te vrste i stoga se može zamijeniti. Euro je, primjerice, zamjenjiv, kao Bitcoin. S druge strane, umjetnička djela ili nekretnine nisu zamjenjive, jer svaki objekt ima drugačiju vrijednost. Igra nalikuje decentraliziranom tržištu na kojem se trguje i uzgaja umjetnim mačkama. „Uvijek je jasno tko je vlasnik određene mačke. Igra je potpuno transparentna i varanje nije moguće", objašnjava Taudes.

Decentralizirane platforme bez posrednika

Ako vas i ne zanimaju CryptoKitties, ipak biste trebali vidjeti igru kako biste stekli uvid u buduće aplikacije blockchain tehnologije. Blockchain je u osnovi distribuirana baza podataka koja omogućuje šifriranu pohranu podataka i sigurne transakcije podataka. „Na umjetničkom tržištu umjetnici su često financijski u nepovoljnom položaju jer samo trgovci zarađuju mnogo novca na trgovini. „Ipak, ljudi sada mogu koristiti blockchain za izgradnju novih, decentraliziranih platformi, gdje nitko ne može stati između kupca i prodavatelja. „Velike platforme kao što je Spotify, gdje umjetnici nemaju puno izbora, mogle bi postati nepotrebne." Isto je slučaj i sa CryptoKitties. S obzirom da je CryptoKitty token, također možete razmjenjivati virtualne mačiće izravno preko Ethereum mreže bez korištenja CryptoKitties web stranice. Međutim, ipak će neko vrijeme biti potrebno da se ti projekti dokažu u praksi, posebice zbog toga što korisnici trebaju određenu razinu poznavanja kripto valuta. Ether, Bitcoin & Co. su trenutno manje popularni jer je njihova vrijednost u posljednjih nekoliko mjeseci naglo pala. „Bilo je jasno kako je potrebna korekcija", kaže Taudes. Jedan od razloga za to je činjenica da se aplikacije temeljene na kripto valutama još nisu uspjele dokazati u većim razmjerima. „Ali u tome također ima i nešto pozitivno: ako su najčešći tokeni jeftiniji, to potiče razvoj u budućnosti."

Foto: Promo

Bečki i austrijski blockchain centar

Inače, austrijska prijestolnica će odigrati odlučujuću ulogu u daljnjem razvoju blockchain tehnologije. U Beču se trenutno gradi najveći centar izvrsnosti blockchain tehnologije na svijetu. Austrijski Blockchain centar (ABC) objedinit će interdisciplinarne kompetencije na ovom području, a prof. Alfred Taudes je koordinator i znanstveni direktor inicijative. „Nadamo se da ćemo postati jedna od žarišnih točaka blockchain zajednice diljem svijeta . „Uključenost sveučilišta, poduzeća i drugih partnera moglo bi dovesti do „kritične mase" koja je od velike važnosti za projekte na ovom području. Na ovom području Europa ima najbolje izgleda s blockchain tehnologijom, kaže Taudes. „Na ovom području možemo konkurirati i Silicijskoj dolini“.