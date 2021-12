Cilj Includea je prikupiti od 400.000 do milijun eura

Include - startup Ivana Mrvoša poznat po pametnim klupama, jučer je u prostorijama HUB385 u Zagrebu predstavio treću kampanju za prikupljanje kapitala na platformi Funderbeam. Nakon što je solinski Include postao prva domaća kompanija na toj platformi 2019., postavili su rekord s najvećom hrvatskom kampanjom na Funderbeamu do danas s prikupljenih 1,5 milijuna eura.

Novcem prikupljenim u ovoj kampanji namjerava se zadovoljiti rastuća potražnja i ubrzati nove narudžbe. Također, radi se i o novom koraku od startup prema scale-up kompaniji.

Uvertira za 5,5 mil. eura

- Ova runda bit će manja u odnosu na prethodnu, a cilj je da osiguramo manje financiranje kojim ćemo skalirati proizvodne procese kako bi zadovoljili sve veću potražnju, te uspješno doveli tvrtku do realizacije B runde koju planiramo sljedeće godine - rekao je Ivan Mrvoš zainteresiranim ulagačima.

Cilj je prikupiti između 400.000 i milijun eura, no zapravo je riječ o uvertiri za drugu fazu koja bi trebala krenuti do kraja 2022. godine a u kojoj se namjerava prikupiti 5,5 milijuna eura. Također, Mrvoš je rekao kako je Include prošao i prvu fazu EIC akceleratora, instrumenta Europskog investicijskog vijeća namijenjenog malim i srednjim poduzećima. Svakako, kao i za mnogo drugih kompanija, protekle su dvije godine i za Include bile izazovne, poslovalo se otežano, no već sada se, dakle i prije kraja godine, bilježi oporavak kojim se dokazuje održivost poslovanja solinske tvrtke koja danas broji 50 zaposlenih.

- Posljednje dvije godine bile su iznimno turbulentne za mnoge tvrtke, a posebice za startup tvrtke. Unatoč svim izazovima, Ivan i njegov tim fokusirali su se na razvoj novih rješenja, te će završetak globalne pandemije dočekati spremni s novim proizvodima koji rješavaju neke od najvećih globalnih izazova s kojima se danas suočavamo, poput upravljanja otpadom ili nadzora kvalitete zraka - rekla je Ivana Šoljan, koja je već treći put vodeća investitorica.

Treća runda investiranja također je i dokaz dobrog funkcioniranja Funderbeama u Hrvatskoj koji i dalje ima ambicije poticati domaće startupe, malo i srednje poduzetništvo.

Značajna potpora ZSE

Podsjetivši na početke Ivana Mrvoša i Includea na Funderbeamu gdje je došao nakon što od domaćih banaka nije mogao dobiti kredit nemajući mogućnost pružiti odgovarajuću hipoteku, Ivana Gažić, predsjednica uprave Zagrebačke burze rekla je kako priče o uspjehu Includea i Funderbeama svjedoče o živosti i inovativnosti hrvatskih poduzetnika, kao i o tome da postoje ulagači sposobni prepoznati veliki potencijal razvoja izvan ranije poznatih modela ulaganja i rasta.

- Zagrebačka je burza kao suosnivač Funderbeama iznimno ponosna na njihove uspjehe, kao i na druge uspješne priče o prikupljanju kapitala na našim platformama. Treća runda tvrtke Include, naše prve kampanje na Funderbeam SEE, dokaz je da uz adekvatno financijsko okruženje možemo osigurati rast kompanija koje u budućnosti imaju potencijala da se listaju na Zagrebačkoj burzi, te tako daju značajan doprinos razvoju hrvatskog financijskog tržišta - rekla je Ivana Gažić.

Ivan Mrvoš podsjetio je i na razvoj palete proizvoda koja je lani dopunjena postajama za mjerenje kvalitete zraka Aerys kao i rješenjima za upravljanje otpadom.