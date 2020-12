U novo razdoblje ulazimo s mindsetom eksponencijalnog rasta

Mnoge su se stvari zbog Covida-19 iz temelja promijenile unazad godinu dana, a ono što je doživjelo veliku akceleraciju je tehnološki napredak. Vidljiva je razlika kako ljudi trenutno koriste različite servise, pogotovo u segmentu komunikacije. Tržište na kojemu Infobip posluje rapidno raste, tehnologija evoluira i tvrtke sve više unaprjeđuju svoje komunikacijske kanale, jer pomoću njih uspijevaju doći do svojih korisnika u trenucima ove fizičke nepovezanosti.

No, ubrzana digitalna transformacija i sve značajne tehnološke promjene koje su nastupile ostat će i nastavit će se snažno razvijati i nakon što prođe period s koronavirusom - jer benefiti su svima očiti. Očekujemo da ćemo biti važan faktor na ovom tržištu i dalje, baš zbog potrebe za tehnologijom koju pružamo. Za nas svaka godina predstavlja posve novi početak, novi start kompanije. Tako gledamo i na 2021. u koju ulazimo s mindsetom eksponencijalnog rasta. Pred Infobipom su novi milestonovi i ciljevi. Jedan od naših važnijih momenata u Hrvatskoj bit će otvaranje zagrebačkog kampusa Alpha Centauri, ujedno i Infobipovog najjačeg inženjerskog HUB-a. Također, pred nama je velik i izazovan posao po pitanju rasta poslovanja i zapošljavanja. Godina je to u kojoj ćemo ići prema snažnijem pozicioniranju na uvijek kompetitivnom tržištu SAD-a kojemu gravitiraju najveće tehnološke kompanije svijeta. Tamo imamo velik prostor ispred sebe i jedina je to svjetska regija gdje tek trebamo jače zakoračiti, za što se i ubrzano pripremamo.

U Hrvatskoj je značajni trag ove godine ostavio upravo IT sektor. Snagu ove industrijske grane potvrdili su svojim recentnim uspjesima mnoge domaće tehnološke kompanije. Taj dio gospodarstva pun je potencijala i može dati snažan vjetar u leđa i ostalim granama, ako mu se dopusti da se potpuno razmaše. Sigurni smo da će i naredna godina izbaciti mnoge nove uspješne priče iz domaćih tehnoloških krugova, na koje ćemo svi moći biti itekako ponosni.