Cijene stanova rast će i u 2019.! Evo gdje su najskuplji, a gdje najjeftiniji kvadrati

Prije nešto više od 10 godina, 2008., kada je puknuo tržišni balon nekretnina, prvo u SAD-u, a poslije u cijelome svijetu, zatekla nas je najveća svjetska ekonomska kriza, slična Velikoj depresiji iz 1929. Do toga je došlo zbog prenapuhanih cijena nekretnina i zbog loših kredita.

Nakon toga tržište nekretnina sunovratilo se. U Hrvatskoj su se nekretnine prestale prodavati, banke su postrožile uvjete kreditiranja, građani su ostajali bez posla, a građevinski bum koji je vrhunac dosegnuo 2006. izbrisan je s lica zemlje. Brojne građevinske tvrtke bile su prisiljene proglasiti stečaj i doslovno – sve je stalo.

Tržište se polako, u milipromilima, oporavljalo da bi ove godine – eksplodiralo. Cijene stanova u 2018. godini rasle su na državnoj razini 8,5 posto, no na najpotentnijim tržištima, zagrebačkom i dalmatinskom, cijene su rasle gotovo 20 posto za stanove. Zanimljivo je da su rasle i cijene kuća za pet posto.

Tržište apartmana u porastu

– U idućoj godini očekuje se nastavak rasta cijena nekretnina, poglavito zbog toga što se očekuje da će i dalje potražnja biti jača od ponude nekretnina. No, rast ne bi trebao biti toliko snažan kao dosad, tj očekuje se slabiji tempo rasta cijena na razini cijele države – kažu analitičari Njuškala koji u svojoj bazi nekretnina imaju više od 160 tisuća aktivnih oglasa.

S obzirom na to da je potražnja sve veća, postoji realna opasnost od stvaranja balona prenapuhanih cijena iako na tržištu tražena i prodajna cijena još nisu iste, odnosno nekretnine se ipak prodaju po povoljnijoj cijeni od oglašene. Kao što smo rekli, najveća tržišta nezaustavljivo rastu.

– U 2018. godini najviše su se prodavali stanovi u Gradu Zagrebu te u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a i po prodaji kuća najpopularnije su dvije spomenute županije te Osječko-baranjska i Zagrebačka županija – kažu u Njuškalu te zaključuju da je “prosječna veličina prodanih stanova u RH, prema njihovim podacima, bila 63 kvadrata.

Iako mnogi vjeruju da je rast cijena povezan s državnim subvencijama koje provodi APN, teško je dovesti ih u korelaciju. Zašto? Prije svega jer APN ima vrlo stroga pravila tko može dobiti subvenciju i još važnije, po kojim uvjetima.

Naime, subvencioniraju se samo nekretnine vrijednosti do 100.000 eura, odnosno do 1500 eura po četvornom metru. Uzmemo li u obzir da prosječna tražena cijena kvadrata stana na najpotentnijem tržištu, zagrebačkom, iznosi 1965 eura, jasno je da to nije slučaj.

Puno je logičnija pretpostavka da je rastu nekretnina, prije svega stanova, kumovalo to što je na tržištu enormno mnogo stanova za najam, i to ne dugoročni već dnevni ili kratkoročni. Naime, samo na zagrebačkom području broj takvih nekretnina u posljednjih pet godina rastao je 250 posto.

Nema više loših kredita

Suočeni s, može li se vjerovati brojkama, oporavljenim tržištem nekretnina, ne možemo se ne zapitati je li riječ o stvarnom oporavku ili o klasičnom balonu koji bi, nastavi li tako naglo rasti, mogao eksplodirati?

– Budući da cijene posljednjih godina stalno rastu, vrlo je teško predvidjeti u kojem će se smjeru kretati nekretninsko tržište. Sve više ljudi koji se iseljavaju, nizak natalitet, prijetnja uvođenja poreza na nekretnine, mlako gospodarstvo i oslabljen ovogodišnji turizam negativni su čimbenici za daljnji rast. No, s druge strane, tu su državne subvencije, jeftiniji krediti, mnogo gotovine i štednje koji pak nude nadu investitorima – kaže Zoran Đurđek iz agencije Opereta, a njegovo mišljenje dijeli i direktor Operete Boro Vujović (na slici) koji kaže da Zagreb i Dalmacija, na koje je otpalo 20 posto svih transakcija u godini, poskupljenje duguju upravo tome što tržište apartmana silovito raste.

Iako svi pokazatelji, kao i to što je ponovno počela gradnja stambenih zgrada i što su porasle cijene zemljišta i građevinskog materijala, govore da bi cijene nekretnina i dalje trebale rasti, nitko od stručnjaka ne usuđuje se davati prognoze.

Svi su sigurni samo u to da zbog strogih uvjeta banaka i strogog Ovršnog zakona više neće biti takozvanih loših kredita. Odnosno, oni koji se odluče za kupnju nekretnine kreditom, trebali bi ga moći i otplaćivati.

Za stan u Vukovaru manje od 500 eura po četvornom metru Kada se pak maknemo od spomenutih tržišta nekretnina koja cvjetaju, suočavamo se s padom ili, u najboljem slučaju, stagnacijom cijena. U Vukovaru, koji ima najniže cijene nekretnina, kvadrat stana prodaje se za manje od 500 eura po četvornom metru, a kuće s velikim zemljištima po tristotinjak eura po kvadratu. Takav nerazmjer cijena prije svega posljedica je velikog vala iseljavanja, ponajviše mladih. Prema podacima Ekonomskog instituta, u 2017. ukupna vrijednost transakcija dosegnula je 27,8 milijardi kuna, što je iznos koji odgovara 7,7% hrvatskog BDP-a te godine. S obzirom na to da su cijene i broj transakcija u 2018. rasli, očekuje se porast tih brojki.

