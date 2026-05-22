UŽIVO Zagrebački maturanti stigli na Bundek, zaštitari paze da ne padne i kupanje

Već od 10 sati gradom su se počeli oriti zvukovi zviždaljki, pljeskanja i skandiranja maturanata. "Naoružani" su majicama s natpisima poput "Delamo grijanje da se smrzneš", "Kanila u veni, dren u guzici, maturanti medicine doktori u muzici", "Više izostanaka od saborskih zastupnika", "Bolje pivo u ruci nego mi u struci", a zabavljaju se gađanjem iz pištolja na vodu, a i poneka stakle boca odleti na tlo. Čuva ih interventna policija, a u stavu "spremno" su i hitne i gradske službe.

13:10 – Na Bundek su pristizali uz taktove Thompsonove "Anice Kninske kraljice. Više manje maturanti su se smjestili. Oni koji su uranili zauzeli su klupe. Uz jezero je, iz sigurnosnih razloga, desetak zaštitara. Kupanja, dakle, nema. A glavna zanimacija im je punjenje pištolja vodom. – Želim upisati FER. Mučili smo se četiri godine i sad ćemo ludovati. Danas i sutra pijemo, a o učenju i maturama ćemo razmišljati idući tjedan – rekao nam je Ivan iz XIII gimnazije. Da na jesen planira u Njemačku, napomenuo nam je Marin. – Završio sam za mehaničara. Preko ljeta ću malo odmoriti pa idem van. Ovdje ne vidim budućnost i ne mislim da mogu uspjeti kao tamo – naglasio je.

12:57 – Brojni Zagrepčani stoje uz rutu kojom maturanti prolaze. Neki nervozni jer je zaustavljen promet pa kasne, a neki ih s osmijehom pozdravljaju. – Snimam, čekam unuka. Lijepo ih je vidjeti ovako vesele, oni su naša budućnost – rekao nam je jedan Zagrepčanin.

12:50 – Povorka se trenutačno nalazi na Mostu slobode, a maturanti su zapjevali Thompsonovu "Ravnotežu". Putem su odlučili uzeti i sa sobom ponesti i neke od prometnih znakova.

Zagrebački maturanti zapjevali 'Ravnotežu'

12:40 – Na putu prema Bundeku, neki su se i umorili pa su odlučili predahnuti i prilegli na zelenoj površini, a s nekima smo popričali o budućnosti. – Posla u mojoj struci ima dovoljno. Ne mislim ići iz Hrvatske. Mislim da se i ovdje s rukama da zaraditi – kazala nam je Marta koja je završila frizersku školu. Time se odmalena, kaže, željela baviti, a posla ima dovoljno. – Ne moraju svi ići na fakultet, možemo imati perspektivu i bez toga – poručila je. – Treba ih samo poslati u Remetimečku da se presvuku. Trebaju nam radnici – doviknuli su veseloj povorci radnici Zrinjevca koje je njihov prolazak zaustavio u radu.

12:24 – Tramvaji ponovno voze preko Trga bana Jelačića.

12:03 – Maturanti su krenuli prema Bundeku gdje je za njih organizirana središnja zabava. Program će trajati traje od 13 do 20 sati. Voditelj je animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio biti zaduženi Miach, te TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.

Maturanti iz centra Zagreba krenuli prema Bundeku

Maturanti će do Bundeka u povorci ići slijedećom trasom: Praška – Trg N.Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva - Miramarska - Ulica grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice (most Slobode) – Damira Tomljanovića-Gavrana - Bundek. Povorku će pratiti ekipa Hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari.

11:53 – Počinju pripreme za povorku

11:50 – Naša reporterka Hana Ivković Šimičić javila je da je na glavnom zagrebačkom trgu intervenirala i hitna pomoć.

11:38 – Prekinut i tramvajski promet Trgom. – Prema procjeni nadležnih službi, u vremenu od približno 11 sati, do približno 12.10, tramvajske linije 1, 6, 11, 13, 14 i 17 mijenjaju trase Vodnikovom te preko Glavnog kolodvora, u oba smjera, dok će linija 12 prometovati Ulicom grada Vukovara. Poslije 12:10 sati očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko Glavnog kolodvora i Mihanovićevom, te na dijelu Ulice grada Vukovara, sve do prolaska organizirane kolone – izvijestili su ranije iz ZET-a. Dodatno su naveli i da će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor, od oko 12.15 do 13 sati, prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Glavni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Avenija Dubrovnik te dalje redovnim trasama.

11:00 – Idem na fakultet, puno toga me čeka, ali danas to nije bitno. Samo se želimo dobro zabaviti i smijati s prijateljima – rekla nam je Mia iz XV. gimnazije.Da je već našao posao i omah nakon srednje ide raditi, dodao je Marko Elektrostrojarske obrtničke škole. – Želim biti najbolji mehaničar u gradu. Ali o tom drugi put, idemo u provod! – naglasio je pa se pridružio ostalim koji pjevaju i plešu na stihove Vojka V, Petra Graše i Tajči, bacaju brašno jedni po drugima, ali i pale i bengalke i bacaju pirotehniku.

– Nemojte se ljutiti na nas, moramo se malo ispuhati. Sutra tko zna što ce biti, danas je naš dan – istaknula je Maja iz XII. gimnazije. Ivana iz V. Gimnazije rekla nam je kako ne namjerava ostati u Hrvatskoj. – Pokušat ću se prijaviti na neke stipendije za studiranje vani. Ovdje nema perspektive. Volim obitelj i prijatelje, ali moram misliti na sebe i svoju budućnost – zaključila je.

10:00 – Započelo okupljanje