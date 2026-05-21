Golema promjena za sve koji sada putuju u BiH i obrnuto: Evo što je omogućio novi prijelaz

Puknuće i zatvaranje starog mosta preko Save izazvalo je prometni kolaps, no samo 18 sati kasnije uslijedio je preokret. U utorak navečer u promet je pušten novi granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba Gornji Varoš – Gradiška Novi Most. Profesionalnost i brza reakcija policije i carine s hrvatske strane pokazala se u činjenici da im je za uspostavu prometa trebalo samo dva sata od trenutka u kojem je bosanskohercegovačka strana javila da otvara promet sa svoje strane.

Odluka o otvaranju donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve zbog urušavanja dijela mosta na starom prijelazu. Već jutro nakon otvaranja promet je bio poprilično intenzivan, ali se prolazilo nesmetano i fluidno s obje strane. Preko granice bez zastoja prometuju osobna i teretna vozila te autobusi. Za razliku od prije, kada su se u samom gradu Gradiški stvarale goleme gužve i prometni čepovi, sada nema nikakvih čekanja ni zastoja.

Infrastrukturno gledano, novi prijelaz donosi golemu promjenu za putnike. Riječ je o modernom i širokom objektu projektiranom za velik intenzitet prometa koji se ne može uspoređivati sa starim prijelazom. Sustav je u potpunosti reverzibilan. – Ovo je moderan granični prijelaz koji ima pet trakova na ulazu i isto toliko na izlazu. To znači da po potrebi možemo otvoriti još dva traka, što u konačnici daje ukupno sedam trakova na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske, ovisno o tome na kojoj je strani veća gužva – pojasnio je Miljenko Kovačević, načelnik postaje granične policije Stara Gradiška.

U prva dva dana nisu zabilježene nikakve gužve i promet je tekao fluidno. – Stari prijelaz projektiran je za manji broj vozila, dok je ovaj novi prilagođen velikom prometu. Ove godine očekujemo više od 5 milijuna putnika, tako da je to neusporedivo – istaknuo je Kovačević.

Ovaj je prijelaz zapravo trebao biti otvoren još prije šest mjeseci, kada je premijer Andrej Plenković posjetio Banju Luku, ali se sve oduljilo zbog političkih razloga unutar BiH. Naime, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić uskraćivao je suglasnost za otvaranje jer nisu riješeni financijski problemi između Republike Srpske i Federacije BiH. Vijeće ministara u utorak ponovno nije uspjelo riješiti problem pa je reagiralo Ministarstvo sigurnosti BiH donijevši odluku o privremenom otvaranju prijelaza do 19. kolovoza. Ovaj je moderni sustav stigao u zadnji tren kao dugoočekivani prometni spas.