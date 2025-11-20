Zašto se vaš Wi-Fi stalno prekida: Ne trebate zvati operatere, evo kako to riješiti bez muke

Nestabilna internetska veza može poremetiti rad, zabavu i komunikaciju, no uzrok je često jednostavniji nego što mislite. Prije nego što pozovete tehničku podršku, otkrijte kako sami možete riješiti najčešće probleme s Wi-Fi mrežom i osigurati stabilnu vezu. Najčešći savjet tehničke podrške ujedno je i najučinkovitiji – ponovno pokrenite mrežnu opremu. Vaš modem i ruter su mali kompjuteri čija se memorija s vremenom zaguši greškama, što uzrokuje prekide.

Pravilno ponovno pokretanje podrazumijeva isključivanje oba uređaja iz struje na 60 sekundi, a zatim ponovno uključivanje, prvo modema, a tek kad on uspostavi vezu, i rutera. Ovaj postupak često rješava probleme u komunikaciji. Dok su uređaji isključeni, provjerite jesu li svi mrežni kabeli čvrsto spojeni, jer labav spoj može uzrokovati frustrirajuće prekide.

Položaj vašeg rutera presudan je za jačinu Wi-Fi signala. Mnogi ga drže skrivenog u kutu ili ormaru, što je velika pogreška. Wi-Fi signal slabi s udaljenošću i teško prodire kroz fizičke prepreke poput zidova od kamena, metalnih predmeta ili akvarija. Idealna pozicija za ruter je na povišenom i središnjem mjestu u domu, odakle signal može neometano doprijeti do svih prostorija. Izbjegavajte ga postavljati blizu kuhinje zbog mikrovalne pećnice i drugih uređaja koji stvaraju smetnje.

Vaša bežična mreža nije sama u eteru. Brojni uređaji mogu stvarati smetnje, pogotovo oni koji rade na frekvenciji od 2.4 GHz, poput mikrovalnih pećnica, bežičnih telefona i Bluetooth zvučnika. U stambenim zgradama dodatni problem stvara zagušenost Wi-Fi kanala, gdje se deseci mreža međusobno ometaju. Ako vaš ruter i uređaji podržavaju, prebacite se na 5 GHz frekvencijski pojas koji je manje zagušen. Ako ste ograničeni na 2.4 GHz, u postavkama rutera možete ručno promijeniti kanal na manje korišteni (obično 1, 6 ili 11).

Moderna kućanstva prepuna su uređaja spojenih na internet. Ako previše uređaja istovremeno koristi mrežu za zahtjevne aktivnosti poput streaminga 4K videa ili online igranja, može doći do zagušenja. Vaš ruter, pogotovo stariji model, možda nema dovoljnu propusnost da obradi sav promet, što rezultira usporavanjem i prekidima. Slično tome, vaš internetski paket možda ne nudi dovoljnu brzinu. Privremeno isključite manje bitne uređaje da provjerite poboljšava li se veza, a dugoročno rješenje je nadogradnja rutera ili brži internetski paket.

Ako osnovni koraci ne pomognu, vrijeme je za dublju analizu. Zastarjeli softver čest je uzrok problema; provjerite web stranicu proizvođača vašeg rutera za najnoviji firmver, a na računalu ažurirajte upravljačke programe mrežne kartice. Ponekad problem nije do vas, već do davatelja internetskih usluga (ISP) zbog prekida rada, što možete provjeriti pozivom korisničkoj podršci. Također, osigurajte mrežu jakom lozinkom kako biste spriječili druge da troše vašu propusnost. Na kraju, provjerite postavke upravljanja energijom na prijenosnom računalu koje mogu isključivati Wi-Fi radi uštede baterije te privremeno onemogućite antivirusni softver ili VPN kako biste isključili njihov utjecaj.