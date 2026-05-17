ISTRAŽIVANJE POKAZALO

'Pojeftinila' potrošačka košarica: Evo koliko je u travnju potrošila prosječna četveročlana obitelj

Jolanda Rak Šajn
17.05.2026.
u 08:00

Razlika je između najskuplje i najjeftinije standardne košarice po županijama za četveročlanu obitelj čak 30,41 euro

Nagli skok cijena u vrijeme uskrsnih blagdana kratko je podignuo trošak potrošačke košarice u travnju, no do kraja mjeseca uslijedilo je postupno smirivanje. Temeljna košarica na mjesečnoj razini za četveročlanu obitelj iznosila je 487,79 eura, a standardna 735,82 eura, pokazalo je mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena Koliko.HR u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP). Nakon ožujskog poskupljenja, obje prehrambeno-higijenske košarice u travnju su, naime, blago pojeftinile na nacionalnoj razini.

Košarica za preživljavanje, odnosno temeljna prehrambeno-higijenska košarica koja obuhvaća 51 najnužniji proizvod, u travnju je na nacionalnoj razini za četveročlanu obitelj iznosila prosječnih 487,79 eura, 1,74 eura manje nego u ožujku. I u travnju je najskuplja bila u Varaždinskoj županiji s prosjekom od 500,38 eura (+0,05), a najpovoljnija u Primorsko-goranskoj županiji s 480,25 eura (-1,75), što govori o razlici od 20,13 eura, dok je to u ožujku bilo 18,33 eura. Za tročlanu obitelj temeljna košarica iznosila je 387,42 eura, 1,29 eura manje nego mjesec prije, a samačka 250,16 eura, 26 centi manje.

Standardna prehrambeno-higijenska košarica, koja uključuje 77 artikala i bolje odražava potrošačke navike hrvatskih obitelji (raznovrsnije voće, više mesa, čokoladne namaze, grickalice, dodatne higijenske proizvode poput papirnatih kuhinjskih ručnika i vlažnih maramica...), u travnju je na razini države za četveročlanu obitelj koštala 735,82 eura, 1,06 eura manje nego u ožujku. Najskuplja je bila u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sa 751,40 eura (+1,38), a najjeftinija u Sisačko-moslavačkoj sa 720,98 eura (-3,79). Razlika između najskuplje i najjeftinije županije kod standardne košarice za četvero u travnju je iznosila 30,41 euro. U ožujku je ta razlika bila 25,24 eura. Tročlanu obitelj standardna je košarica koštala 586,82 eura, 78 centi manje nego u ožujku, dok je samačka tek tri centa skuplja (331,57 eura).

– U prvom tjednu travnja zabilježili smo snažan rast cijena u cijeloj državi pa je standardna košarica za četveročlanu obitelj u nekim županijama bila 15 i više eura skuplja. No do kraja mjeseca neki su artikli pojeftinili pa je cijena nacionalne košarice za četveročlanu obitelj na mjesečnoj razini ipak simbolično jeftinija od ožujske – kaže Siniša Bogdanić s Koliko.HR.

Predsjednica HUZP-a Ana Knežević ističe kako se početkom travnja zbog Uskrsa kupovalo bez obzira na cijene pa su to trgovci iskoristili za poskupljenja. – Kad se blagdanska potrošnja ispuhala, onda su cijene blago pale. To potrošači ne osjete na svojim novčanicima jer i dalje plaćamo sve više, a u vrećici nosimo sve manje. Kada košarica bude jeftinija 17, a ne 1,74 eura, onda će to potrošači i osjetiti – zaključila je.

Ključne riječi
HUP potrošačka košarica Barkod

